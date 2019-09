Nadal domina a Cilic y jugará cuartos ante Schwartzman

Actualizada 03/09/2019 a las 07:50

El español Rafael Nadal, segundo favorito, cumplió los pronósticos y completó el cuadro de cuartos de final tras superar este lunes en octavos del Abierto de EE UU al croata Marin Cilic en cuatro sets, por 6-3, 3-6, 6-1 y 6-2, lo que le enfrentará al argentino Diego Schwartzman en cuartos de final tras un partido en que el balear protagonizó puntos memorables.



Cierto que el tenista de Manacor cedió su primer set en lo que va de torneo, pero Nadal, de 33 años, que busca su cuarto título del Abierto, mostró frescura en sus piernas, claridad de ideas y definición con sus golpes decisivos en las dos horas y 48 minutos que duró el partido.



Al final las estadísticas no dejaron ninguna duda del dominio de Nadal que logró 37 golpes ganadores por 26 errores no forzados, además de colocar 11 saques directos, cometer seis dobles faltas y hacerle con su resto seis 'breaks' a Cilic.



Nadal alcanza por novena vez los cuartos de final, en las 15 participaciones que lleva en el último torneo de Grand Slam desde que debutó en el 2003.



Ahora Nadal recuperará fuerzas para el duelo que tendrá con el argentino Diego Schwartzman, vigésimo favorito, que eliminó al alemán Alexander Zverev, sexto cabeza de serie, por 3-6, 6-2, 6-4 y 6-3.



Nadal y Schwartzman, de 27 años, se verán por octava vez en el Tour de la ATP con dominio completo para el exnúmero uno del mundo español, que tiene 7-0 a su favor.



El duelo en Flushing Meadows enfrentará a dos tenistas alcanzando su mejor nivel de rendimiento, dado que ambos luchan cada pelota y esperan a que el rival cometa el error no forzado.



Eso fue lo que hizo Schwartzman ante Zverev durante las tres horas y ocho minutos que duró el partido y que con su triunfo le permitió llegar a los cuartos de final del Abierto por segunda vez, la primera fue en el 2017, en las seis participaciones que hasta ahora ha tenido.



El bonaerense Schwartzman, que ahora tiene marca de 2-1 en los duelos contra Zverev, acabó el partido con 34 golpes ganadores y 43 errores no forzados.



Mientras que el tenista alemán, que llegó a ocupar el tercer puesto en la clasificación de la ATP, logró 43 golpes ganadores, pero 65 errores no forzados, incluidos 17 dobles faltas, por 11 saques directos que colocó.



"Pienso que Alex (Zverev) tuvo muchos problemas con su saque a partir del segundo set, pero también creo que juegue un gran tenis", declaró Schwartzman, cuya mejor clasificación en un Tour de la ATP ha sido el undécimo puesto.



También se cumplieron los pronósticos en los triunfos que lograron el francés Gael Monfils, decimotercer favorito, y el italiano Matteo Berrettini, vigésimo cuarto cabeza de serie.



Monfils, de 33 años, no tuvo ningún problema para imponerse por 6-1, 6-2 y 6-2 al español Pablo Andújar, que había conseguido su mejor clasificación en el Abierto con su pase a octavos de final y estar en la segunda semana de competición.



El tenista francés mantuvo perfecta 4-0 su marca en los duelos con Andújar, de 33 años.



El próximo rival de Monfils será Berrettini, de 23 años, que alcanzó por primera vez los cuartos de final del Abierto y de un torneo de Grand Slam después de vencer en tres sets corrido por 6-1, 6-4 y 7-6 (6) a otro joven de la "Next Gen", el ruso Andrey Rublev.



"Va a ser un buen partido", declaró Monfils al valorar el duelo con Berrettini, el primero que tendrán en el Tour de la ATP. "Jugó bien este año, ya ganó dos torneos. Golpea fuerte a la pelota y tiene un buen servicio. Espero un gran partido".

