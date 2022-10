España toca la gloria mundialista en pelota con 20 medallas y su 8º título absoluto

“Este es un momento histórico. El mejor resultado de la historia”. Son las entusiastas palabras del director deportivo de la Federación Española de Pelota (FEPelota), Xabier Asiáin, después de confirmarse que España recuperaba la supremacía mundial al conquistar el título absoluto del XIX Campeonato del Mundo de pelota vasca. Objetivo cumplido tras la consecución de un total de 20 medallas, entre ellas 9 metales de oro, 9 platas y dos bronces, que sitúan de nuevo a España al frente del ranking mundial.

Cifras de vertiginoso récord que han sido materializadas por un combinado nacional que se ha asegurado el podio internacional en todas y cada una de las especialidades disputadas en esta edición, llegando incluso a clasificar a sus cuatro parejas de puntistas. Como referencia, España necesitó para su último ascenso al trono mundial 4 oros, 6 platas y 3 bronces en el campeonato celebrado en Pau en 2010.

Fue precisamente este sábado, en el frontón Plaza Berri de Biarritz, donde la selección rojigualda certificó su hito deportivo después de que el guipuzcoano Eneko Labaka y el riojano David Merino amarraran de forma contundente el primer puesto en mano parejas ante México (10-3 y 10-4).

Previamente, Julen Retegi dejó escapar esa oportunidad al perder el cetro manomanista ante la formidable actuación del mexicano David Álvarez ‘Stich’ (8-10 y 5-10). El delantero de Eratsun no gozó con la zurda y tampoco acertó a cruzar la pelota con su diestra. No estuvo cómodo frente a un rival que dio el cien por cien. Se interrumpen así cuatro décadas de dominio férreo de España.

CON LAS MANOS LLENAS

La herramienta en pared izquierda trajo consigo una explosión de verdadero júbilo. Los equipos de paleta cuero y pala corta que dirige el navarro Seve Arcelus exhibieron la garra y el coraje de los grandes campeones. Especialmente después de que la pareja de franceses les arrebataran el primer set de la final de paleta cuero. El seleccionador movió ficha y optó por reemplazar a Mikel Sanz por Rubén Ayarra en la delantera.

La alternativa surtió efecto. Ayarra arrimó pelota en pared e hizo daño con el dos paredes, ayudando así a un Javier Labiano que poco a poco fue ganando enteros en la zaga hasta ganar su cuarto entorchado mundialista de forma heroica (6-15, 15-8 y 10-7). Pura adrenalina. El Plaza Berri rompió en aplausos mientras los palistas navarros descorchaban su emoción en la cancha.

Fueron los actuales campeones de España y de Europa, el segoviano Carlos Baeza y el vizcaíno Imanol Ibáñez, quienes completaron una temporada sobresaliente adueñándose, de forma brillante, de la medalla de oro de pala corta frente a los argentino Fusto-Firpo (6-15 y 9-15).

De esta forma, España cerró con las manos llenas un capítulo histórico que tendrá que defender en el primer Mundial de pelota vasca que acogerá Argentina en 2026.

MEDALLERO ESPAÑOL



Frontball masculino Oro



Paleta goma fem. F30M Oro



Paleta goma masc. F30M Oro



Frontenis masc. F30M Oro



Mano parejas F36M Oro



Paleta cuero F36M Oro



Pala corta F36M Oro



Cesta punta masc. Oro+Plata



Cesta punta fem. Oro+Plata



Frontball femenino Plata



Frontenis fem. F30M Plata



Mano individual F36M Plata



Paleta goma masc. trinq. Plata



Xare Plata



Mano individual trinq. Plata



Mano parejas trinq. Plata



Paleta goma fem. trinq. Bronce



Paleta cuero trinq. Bronce





RANKING Oro-Plata-Bronce



1º España (20) 9+9+2



2º Francia (16) 5+2+9



3º México (10) 3+3+4



4º Argentina (5) 1+3+1



5º EE.UU. (2) 0+1+1



6º Cuba (1) 0+0+1

Ayarra: “Esta medalla se ha conseguido con sangre, sudor y lágrimas”

Rubén Ayarra es hoy un pelotari enormemente feliz. Sus lágrimas, su sonrisa y sus palabras desnudaban este sábado a un deportista pleno tras añadir a su palmarés su segunda medalla de oro en paleta cuero después de ocho años ausente de la selección. “Me siento tremendamente feliz, me ha costado mucho volver a la selección y ganar así es increíble”, comentaba tras el partido, “No puedo imaginar un final mejor”.

No estaba previsto que el delantero pamplonés participara en la disputa por el oro. “Mikel Sanz se merecía ser titular por su juventud y porque es un portento. Él se merecía esta oportunidad”, reconoce. Sin embargo, Mikel no encontró las mejores sensaciones en su juego y, tras perder el primer joko ante Francia (6-15), asumió la decisión de ser sustituido. Ayarra, que cumplirá 37 años en diciembre, saltó a la cancha dispuesto a poner la final patas arriba. “Seve siempre nos dice que las finales son para sufrir y no para disfrutar”, apunta.

El delantero del club Amaya apretó las tuercas a sus rivales y sumergió a Labiano en una vorágine de posibilidades que les adjudicaron la segunda manga (15-8) en 23 intensos minutos.

El desempate comenzó con un accidental pelotazo que recibió Ayarra cerca del ojo izquierdo y que, no obstante, fue amortiguado por el casco. Aún así, las gafas protectoras le provocaron un aparatoso corte en la ceja. Se interrumpió el partido con el 3-3. “Mientras me curaban les he dicho a mis compañeros que íbamos a conseguir esta medalla con sangre, sudor y lágrimas”. Así fue.

Ayarra-Labiano hicieron frente a la adversidad hasta lograr un memorable triunfo coral (10-7) que sirvió al delantero navarro para resarcirse de la dolorosa derrota que encajó en las semifinales de la Copa del Mundo 2017. Ayarra subió al podio con su hija Xare en brazos, de apenas 29 días, y agradeció a su mujer Uxue su apoyo y el “generoso esfuerzo” que ha demostrado durante los meses de preparación para el Mundial.