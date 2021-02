Iker Salaberria: "Nunca imaginamos que fuésemos capaces de lograr un siete de siete"

Actualizada 18/02/2021 a las 08:38

Iker Salaberria (Goizueta, 21 años) disfruta de la cima del Parejas de Promoción. El delantero de Aspe ha logrado, en su segunda titularidad, finalizar líder de la primera vuelta de la liguilla de cuartos junto al vizcaíno Oier Etxebarria, además de conquistar una marca histórica dentro de la categoría al facturar un pleno de victorias. Siete de siete.

Un hito que muy pocos habían conseguido rozar en las últimas dos décadas. Agirre-Eskiroz lograron mantener su imbatibilidad durante seis jornadas consecutivas en la última edición de la competición de plata, al igual que Laso-Iturriaga en 2017, Gorka-Cecilio en 2013 o Mendizabal-Ibai Zabala en 2009. “Sigo con el mismo método desde que debuté y creo que me está funcionando”, asegura Salaberria.





En apenas mes y medio, usted y Oier Etxebarria no sólo han logrado liderar la primera vuelta del Parejas de Promoción, sino que han derrotado a todos sus oponentes. ¿Cuál ha sido la clave?

Hubiera firmado en la primera jornada estar a estas alturas con siete puntos en el casillero. Creo que los dos hemos estado muy bien hasta ahora en el campeonato, hemos cometido muy pocos errores y considero que nuestra pareja se caracteriza por la solidez. Somos dos pelotaris que igual no rompemos un partido pero que defendemos mucho y dejamos muy pocos huecos en el frontón.

Es cierto que ustedes han encajado 84 tantos en contra, veintitrés menos que Elezkano II-Zabaleta, los líderes del campeonato de Primera. ¿Qué hay detrás de ese dato?

En las dos primeras jornadas dejamos a nuestros rivales en ocho y seis tantos, y creo recordar que cometidos cuatro errores entre esos dos partidos. Si cometes tan pocos errores, obligas a los contrarios a conseguir muchos más tantos de su propia cosecha. No les regalas nada.

¿En qué se traduce “estar muy bien”?

Sentir que disfrutas, que te salen las cosas, sobre todo en un momento tan importante como fue el comienzo del Parejas. Los dos jugamos un buen primer partido, nos dio confianza y, personalmente, me vino bien para afrontar mentalmente mejor el campeonato. Especialmente después de como terminé el mano a mano. Llegué a semifinales y no pude ganar a Arteaga II. Me dolió perder aquel partido. Me costó darle la vuelta al cuerpo, quizás por la tensión acumulada.

Después de aquello, ¿ha sido consciente de su favoritismo en algún momento?

Nunca imaginamos que fuésemos capaces de lograr un siete de siete. Veíamos un campeonato muy parejo desde su presentación. Aunque en Aspe, por ejemplo, Zabala-Erostarbe eran de salida una pareja de mucho potencial y Elordi-Garmendia cuentan con quien quizás sea el mejor delantero de la categoría.

Sin embargo, ustedes han sabido imponerse

Contra Darío, que sustituyó a Zabala, y Erostarbe jugamos el mejor partido del campeonato. Contra Elordi-Garmendia nos costó más ganar, especialmente a mí porque no lograba adaptarme al frontón.

De hecho, aquel partido fue de récord con 840 pelotazos y una duración de casi 84 minutos

Esos partidos también hay que saber sacarlos adelante y esos puntos son mucho más valiosos cuando, además, no estás haciendo tu juego.

¿Ha sido el encuentro más duro de la liguilla?

Diría ese y también el que jugamos contra Zubizarreta III-Uriondo, el cual ganamos 22-17 pero tuvimos que trabajar muchísimo. Aquel día Oier jugó una barbaridad.

Aquella vez le tocó jugar un lunes por la noche, ¿qué tal lleva jugar de madrugada?

Si te soy sincero, muy bien no. La semana se hace muy larga, incluso el mismo día. Piensas constantemente en el partido y llega el lunes, te levantas de la cama, y todavía tienes que esperar hasta la noche. Das una vuelta por el pueblo, ves alguna serie, intentas evadirte… pero el día se hace eterno.

¿Le genera cierto desasosiego?

Sobre todo cansancio, te cansas mentalmente. Siempre estas dándole vueltas a la misma cosa, no te quitas el partido de la cabeza.

Sin embargo, ¿siete victorias consecutivas aportan cierta tranquilidad para lo que resta de liguilla?

Siempre es mejor empezar a sumar puntos desde el principio porque nunca sabes cómo estarás de aquí a un mes, quizás justo de manos o cansado… Además este año hay ‘play-offs’ en Promoción y es preferible terminar la liguilla entre los dos primeros. Por ahora tenemos siete puntos y creo que para quedar primero o segundo habrá que ganar hasta diez u once partidos.

¿Cómo piensan mantener esta tendencia?

Tenemos que seguir igual. Existe el miedo a cambiar el método o a no ser capaces de llegar en óptimas condiciones a las semifinales; pero no hay que pensar en eso, hay que salir a muerte en cada partido. Tenemos que afrontar cada compromiso como si fuera el primero y si podemos ganar todos los partidos, mejor; porque de lo contrario el cuerpo se relaja y luego cuesta ponerse las pilas.

CLAVES

84 TANTOS. Salaberria-O. Etxebarria son la pareja con menos tantos en contra del Parejas de Promoción y Primera.



CLASIFICACIÓN

1. Salab.-O. Etxebarria (Asp) 7 (+70)

2. Elordi-Garmendia (Asp) 5 (+41)

3. Zabala-Erostarbe (Asp) 5 (+12)

4. Zubizarreta III-Uriondo (Bai) 3 (+13)

5. Larrazabal-Eskiroz (Bai) 3 (-21)

6. Alberdi-Salaverri II (Bai) 2 (-26)

7. Egiguren V-Ruiz (Asp) 2 (-34)

8. Arteaga II-Elizegi (Bai) 1 (-55)