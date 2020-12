Más velocidad en los brazos de Altuna

Actualizada 20/12/2020 a las 06:00

No me ha terminado de convencer la semifinal del Cuatro y Medio de Altuna y Bengoetxea. Para mi gusto se han visto demasiados fallos. La sensación que me ha dejado el partid es que Jokin ha salido un poco atado en los primeros momentos, pero en cuanto se ha asentado el partido creo que lo ha resuelto muy bien. En los primeros tantos le ha costado meterse a Jokin en el partido. Le ha dejado pelotas muy claras adelante a Bengoetxea, y en ese terreno Oinatz es letal. No desaprovecha ni una p