Artola-Imaz presentan su alternativa en el Parejas

Actualizada 22/12/2019 a las 20:21

Artola-Imaz han demostrado en la tarde de este domingo, 22 de diciembre, que no son una casualidad en el Parejas. El dueto de Baiko ha conseguido su cuarto punto después de imponerse a Ezkurdia-Martija 20-22 en un partido trepidante por parte de los delanteros. Le ha valido a la pareja azul con ser insistente en el trabajo, y saber jugar sus bazas en la parte final del encuentro. Artola-Imaz han estado por detrás durante buena parte de los 72 minutos de juego. El látigo de Ezkurdia a la hora de rematar de volea y de hacer el dos paredes les ha mantenido en desventaja, con rentas coloradas de 12-7 y 18-10. Pero, una vez más, no han podido abrochar el resultado. Los guipuzcoanos han estado mucho más acertados en la parte final. Vinieron de atrás, y del 20-16 se fueron al 20-22 final, con cinco tantos de Artola y un error de Ezkurdia, que no ha sabido/podido hacerle frente al de Alegia.

La de esta tarde ha sido la única victoria de Baiko en los tres partidos disputados. La quinta jornada del Parejas concluirá el día de Navidad en el Astelena, donde se enfrentarán Altuna III-Ladis Galarza contra Laso-Albisu.

Ezkurdia-Martija 20

Aartola-Imaz 22

Frontón. Uarkape de Mondragón, lleno.

Marcador. 0-1, 1-1, 1-2, 7-2, 7-7, 12-7, 12-8, 13-8, 13-9, 16-9, 16-10, 18-10, 18-15, 19-15, 19-16, 20-16, y 20-22,

Duración. 72:07 minutos.

Saques. Ninguno.

Tantos hechos. 15 de Ezkurdia, 0 de Martija, 15 de Artola, 1 de Imaz.

Tantos perdidos. 2 de Ezkurdia, 1 de Martija, 4 de Artola, 1 de Imaz.

Dinero. De entrada 100 a 80 por Artola-Imaz.

CLASIFICACIÓN

1. Jaka-Zabaleta (Aspe) 4+36

2. Artola-Imaz (Baiko) 4+17

3. Irribarria-Rezusta (Aspe) 3-5

4. Laso-Albisu (Baiko) 2+4

5. Ezkurdia-Martija (Aspe) 2+3

6. Altuna-Galarza (Aspe) 2+1

7. Bengoetxea-Mariezkurrena (Baiko) 1-21

8. Olaizola II-Urrutikoetxea (Baiko) 1-35

