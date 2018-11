Ezkurdia: "Es una felicidad increíble, da gusto ganar en un frontón así"

Actualizada 18/11/2018 a las 19:28

A pie de pista y con la txapela recién calada en la cabeza, Joseba Ezkurdia ha confesado su felicidad por ganar la final del Cuatro y Medio. "Esto es terrible, da gusto ganar en un frontón así, es un sueño hecho realidad. Siempre me he sentido muy querido por la afición, incluso cuando no me salían las cosas. Estoy muy contento, es una felicidad increíble".

El delantero navarro también ha dado las claves de su victoria: "Ha sido una final muy dura, muy física. Sabía que tenía que sufrir. Habíamos preparado muy bien el partido. Sabíamos que me iba a hacer tacadas y tantos increíbles que solo hace él, pero yo tenía que seguir para adelante. Este año he dado un pasito para adelante, me siento cómodo en la cancha y se nota.".

