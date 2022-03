Un golpe noble

El béisbol y sófbol son deportes que permiten que personas de cualquier condición física puedan jugar. La variedad de posiciones hacen que haya sitio para cualquiera.

Aunque parecen deportes complicados por las reglas y el sistema, cuando se ve cómo un bateador golpea fuerte la pelota y los jugadores comienzan a correr para intentar conseguir una carrera, uno se empieza a enganchar y la curiosidad le hace no poder quitar la vista del campo.

En Navarra, el béisbol y sófbol han crecido tanto en categorías absolutas como en inferiores. La Federación Navarra de Béisbol y Sófbol cuenta con dos representantes en la liga nacional, el Béisbol Navarra y los CBS Toros Pamplona. En sófbol, este año por primera vez van a competir en la liga nacional de primera división, el CD Arga y CAD Izaga.

Los Juegos Deportivos de Navarra contó con 338 participantes en 2021 en ambas modalidades y se dividen en cuatro categorías, sub 11, 13, 15 y 18. El viernes 25 de febrero arrancó el calendario con la categoría más joven. La competición está determinada con un sistema de ida y vuelta. En un partido de béisbol normal se juega a nueve entradas, que significa que deben atacar los dos equipos. En las categorías inferiores en cambio se disputa a siete entradas y con una duración límite de dos horas y media. Esto se debe a que los partidos de béisbol se pueden llegar a alargar más de tres horas.

jesús caso

Este fin de semana ha sido una jornada complicada porque se han tenido que suspender varios encuentros que se disputaban en Burlada. El campo todavía no se encuentra en buenas condiciones tras las riadas del pasado mes de diciembre. Además, el campo de béisbol de las instalaciones de Amaya se encuentra en reformas, por lo que designar todos los partidos de todas las categorías es una tarea complicada. También, equipos que utilizan ese terreno para entrenar se han visto afectados. “En el campo de Burlada hemos tenido muchos problemas por las riadas, aunque gracias a los voluntarios lo arreglamos un poco. Aún hay muchas carencias porque se nos han suspendido todos los partidos de casa. Para entrenar tenemos nuestros túneles de bateo y usamos las esquinas donde más o menos está bien, pero todavía hay mucha carencia”, explica Miguel Ángel Quintana, coach del CD Arga.

No obstante, la Federación Navarra de Béisbol y Sófbol está luchando para la construcción de una instalación en Navarra para poder trabajar en condiciones en ambos deportes. “Es un proyecto que tenemos con las instituciones navarras. Que esa instalación nueva es la clave para que crezcan. En sófbol por ejemplo no hay campo homologado. El proyecto está presupuestado pero no se termina de concretar. Nos gustaría celebrar el 75 aniversario de la federación española con un campeonato europeo que inaugure ese campo”, detalla Pablo Carpio, presidente de la federación.

PARTIDOS ENTRETENIDOS

Aunque algunos partidos se suspendieron otros sí se pudieron disputar. Por ejemplo, en el campo de Irabia se jugó el sábado el encuentro entre Irabia y CD Arga de la categoría sub 15. Ambos equipos pudieron disfrutar de un partido con un tiempo en muy buenas condiciones. En total juegan nueve jugadores de cada equipo durante el partido y el objetivo es realizar carreras o entradas. El bateador, una vez desplaza la bola, recorre el mayor número de bases hasta completar una vuelta antes de que los rivales devuelvan la bola a la base del bateador. Así, se completaría una carrera.

En categorías inferiores la paciencia en estos partidos es clave ya que no siempre se consigue batear bien. Aun así, el sábado se consiguió ver un partido atractivo con varias carreras de ambos equipos. Además, los compañeros animaban en todo momento. “Para nosotros, como somos un club de colegio, entendemos el béisbol como una herramienta en manos de los padres para educar a los hijos. Lo más importante es la persona e intentamos que sirva de herramienta educativa”, explica Fidel Calvo del Irabia.

No solo en el campo se lo pasan bien los jugadores, sino también los padres. La grada de Irabia se llenó con padres de ambos equipos que animaban sin parar. Algunos incluso llevaban algún refresco y merienda ya que no se puede saber cuánto durará el partido. “Hacen mucha piña, es un deporte de equipo y se lo pasan muy bien. La grada también, se anima a todos por igual. Es un deporte muy noble”, explican Unai García y Javier Caño, padres de Kimetz y Unai, jugadores del CD Arga. Aunque sea complicado al principio el béisbol de entender, para los niños es muy entretenido. “Es un deporte tan distinto. El béisbol es fácil para el que le gusta, tiene muchas normas y los críos lo entienden enseguida. Es muy divertido, dinámico y tiene muchas posiciones de juego, el bateo les gusta mucho”, comenta el coach de CD Arga.

jesús caso

Aparte de la competición oficial, la Federación Navarra de Béisbol y Sófbol también cuenta con actividades más sociales. Por ejemplo, el proyecto Playing for refugees. “Es un programa Erasmus. Nosotros vamos a ser el brazo ejecutor de una serie de actividades que van a buscar por medio del deporte crear una convivencia. Es muy novedoso y de carácter social”, cuenta Pablo Carpio. Se desarrollará a lo largo de los próximos dos años y tratará de integrar a los refugiados a través de este deporte.

“Da igual la condición física, aquí pueden ser grandes deportistas”

¿Cómo se encuentra la federación?

La situación es buena. Los clubes están haciendo un buen trabajo de cantera. Hemos crecido en categorías inferiores y el sófbol también va creciendo. Aunque la gran dificultad que tenemos es en las instalaciones. El campo de Burlada, después de las riadas de diciembre, está mal y este fin de semana hemos tenido que suspender.

¿Los Juegos Deportivos de Navarra progresan?

El béisbol no es un deporte mayoritario pero los clubes están trabajando. Por ejemplo, los Toros, este año está trabajando con la cantera y ha sacado la categoría rookies y sub 11. Junto con la Federación Española hemos solicitado celebrar el Campeonato de España sub 13 de softbol el 3 de junio, estam os haciendo muchas actividades para que los clubes y federación vayan compitiendo.

¿Realizan más actividades?

Actividades tanto de promoción como sociales o tecnificación. Por ejemplo, este fin de semana la selección navarra Sub 15 ha ido a Barcelona a un torneo dentro de un programa de tecnificación. Somos una federación autonómica que lleva todas sus selecciones de béisbol y softbol a todos los campeonatos. En el plano de la promoción, tenemos la liga con los más pequeños y campamentos.

¿Qué tiene el béisbol que enganche?

El béisbol y sófbol son deportes que permiten a chicos y chicas de cualquier condición física ser grandes deportistas. Como hay muchas posiciones, un jugador que es más rápido pero no es fuerte puede ser corredor de bases. Hay sitio para todos. La gente que lo prueba, se engancha.

¿Qué diferencias hay entre béisbol y sófbol?

En ambos se batea una pelota que es lanzada y recorren las cuatros bases para anotar una carrera. En cambio, en softbol el campo es más pequeño y la pelota más grande, la lanzadora en vez de tirar la pelota por encima de los hombros, la tira desde abajo. El movimiento es diferente.