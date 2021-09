Hola. quiero pedirte disculpas

Soy Ioseba Fernandez y quiero pedirte disculpas! El 30 de agosto por la tarde, cuando estaba entrenando en el circuito de Antoniuti, al terminar una de mis series he pasado muy cerca de 3 personas que paseaban por el trazado del circuito que cruza el mismo.

Insisto en que lo primero es pedirte perdón, especialmente a ti porque entiendo tu susto y tu respuesta, y lo hago de este modo porque no tengo otro para ponerme en contacto contigo.

Después del incidente me he quedado muy afectado por lo ocurrido, por tu susto, por las palabras que me habéis dedicado. Y en ese momento de bajón he querido saber que ocurriría, quién sería responsable si sucede algo, y al tener la respuesta me he sentido peor.

Llevo dando vueltas en este circuito desde los 4 años cuando patinaba más lento que cualquier peatón, hasta el lunes, que según el GPS he patinado a 51km/h. Más de 25 años patinando en lo que creía que era un circuito de patinaje. Y creo que hablo en nombre de la mayoría de los patinadores navarros cuando digo que presumimos de tener uno de los mejores circuitos de patinaje de todo el mundo. Un circuito en el que hace dos años se invirtió 200.000€ en su remodelación y adaptación a la nueva normativa para acoger competiciones internacionales como el campeonato de Europa de 2019, y que resulta que, a efectos prácticos, no es un circuito del que podemas hacer uso, y que como indica sus carteles, la preferencia la tiene el peatón.

El lunes, más allá de quién tuviese razón, reitero mis disculpas por el mal momento que os he generado, me gustaría añadir que en ningún caso era mi intención.

Una verdadera pena que los equipos navarros de patinaje no dispongamos de una instalación pública.

Las pistas están dentro de instalaciones privadas o asociaciones deportivas que, con todo su derecho, pueden decidir cuándo y quién hace uso de ellas, más ahora en tiempos postpandemia en los que todo es más complicado, tampoco tenemos el circuito que creíamos tener... probaré en la carretera esperando que, a efectos de tráfico, no sea ilegal.

¡¡Luego cuando volvemos con las medallas todo es magnífico!! El éxito es solo de unos pocos.