Navarra elaborará el próximo año un estudio sobre instalaciones deportivas

Actualizada 11/12/2020 a las 13:41

La consejera de Cultura y Deporte del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha avanzado que "una de las novedades para 2021" en el ámbito deportivo es la elaboración de un estudio o propuesta sobre instalaciones deportivas y necesidades que culminará en un plan de instalaciones para Navarra, ya que "el anterior es del año 2009"

"Es una constante las reclamaciones que nos hacen llegar desde las federaciones y clubes sobre las necesidades de instalaciones adecuadas para multitud de deportes", ha explicado Esnaola en una comisión parlamentaria, solicitada por Navarra Suma, para informar sobre el estado actual de las infraestructuras deportivas en la Comunidad foral y los proyectos futuros en este ámbito.

Según ha indicado la consejera, en esta legislatura "se ha emprendido un camino para adecuar las instalaciones existentes después de muchos años sin inversiones de este tipo y habrá que ponderar la necesidad de nuevas instalaciones para que sean sostenibles, proporcionadas, con un coste de mantenimiento asumible, con usos continuos y espacios aprovechados". "Un plan y una mirada a largo plazo", ha remarcado.

En su intervención, Esnaola ha puesto en valor las "importantes inversiones" impulsadas por su departamento para dos instalaciones propias del Ejecutivo, el estadio Larrabide y el Centro Recreativo Guelbenzu, tras "la falta de inversiones desde hace varios años".

También se ha referido al Centro de Esquí Nórdico Larra-Belagua, el Circuito de los Arcos y el Navarra Arena, tres instalaciones públicas gestionadas por NICDO, a las que, según ha dicho, "se intenta extraer la mayor rentabilidad en el ámbito económico, pero también en cuanto a usos y disponibilidad al servicio del ámbito deportivo general en Navarra".

En cuanto a las instalaciones deportivas de propiedad privada y de titularidad municipal, Esnaola ha remarcado que "para conocer el estado es fundamental el recurso del Censo de Instalaciones Deportivas de Navarra, una herramienta actualizada por última vez en 2011".

Según ha indicado, "su puesta al día era uno de nuestros objetivos para el año 2020" y ha destacado que "en ello estamos, intentando recuperar el tiempo perdido como consecuencia de la pandemia".

En este sentido, la consejera ha explicado que el proceso arrancó en el mes de septiembre con la creación de una herramienta informática que permite actualizar la información sobre instalaciones y que en octubre y noviembre se han organizado sesiones de información.

Ha explicado, además, que la aplicación está operativa desde el 15 de noviembre y que el plazo de la actualización finalizará el 31 de enero de 2021. En este sentido, ha incidido en que "tener este censo actualizado debe ser el primer paso para acometer un estudio en el que se establezca la sostenibilidad de los equipamientos, la mejora de los usos y la atención a las necesidades no resueltas".

En esta línea, Esnaola ha afirmado que "es fundamental la reflexión y planificación estratégica apoyada en alianzas y convenios de colaboración imprescindibles que permitirán un aprovechamiento de instalaciones ya construidas".

Ha señalado, a este respecto, que la Universidad Pública de Navarra "va a ser muy importante" y ha afirmado que las entidades locales "también jugarán un papel fundamental con estas fórmulas de colaboración". Ha afirmado, además, que Aedona y la Universidad de Navarra "también pueden ser agentes estratégicos y habrá que ver qué fórmulas de colaboración se crean".

NA+: "NO SE HACE NADA"

En el turno de los grupos parlamentarios, Alberto Bonilla, de Navarra Suma, ha criticado que el Gobierno foral "lleva un año y medio y en lo que tiene que ver con instalaciones deportivas, encontrar espacios para la práctica del deporte o atender las peticiones de las federaciones, no han hecho nada". Además, ha considerado "ridículo" el presupuesto para 2021 en este ámbito, "el 0,08% del total". "No hay ambición, no hay una visión global, no se abordan las necesidades y no se hace nada", ha sostenido.

Por contra, el socialista Carlos Mena ha defendido el trabajo emprendido por el actual Gobierno y ha lamentado la "falta de inversión" en años anteriores. Ha remarcado, además, que el censo sobre instalaciones se actualizó por última vez con "los socialistas en el Gobierno" y ha destacado que ahora, con otro Ejecutivo del PSN, se volverá a renovar.

En representación de Geroa Bai, Pablo Azcona ha afirmado que las federaciones deportivas "claro que reclaman instalaciones, pero también recuerdan cómo se han visto apartados de la política de los Gobiernos de UPN cuando se han metido millones de euros en instalaciones con cero sostenibilidad". Además, ha pedido "una política deportiva con planificación".

Finalmente, Maiorga Ramírez, de EH Bildu, ha reclamado "dejar de lado ese fomento de la competitividad insana de los grupos parlamentarios y también de las federaciones sobre quién tiene más necesidad y quién tiene la culpa para lograr un debate constructivo y avanzar en dar respuesta a las necesidades que vemos día a día".