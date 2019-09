Japón agranda su leyenda de 'matagigantes' en los Mundiales

28/09/2019 a las 14:46

Los Mundiales forjan las leyendas. Lo apuntó Diario de Navarra en la previa de la Copa del Mundo y en poco más de una semana de competición ya se han dado dos ejemplos: el histórico triunfo de Uruguay contra Fiji abrió la veda, pero ha sido Japón, la anfitriona del torneo, la selección que ha ensanchado la senda al lograr una sonada victoria, este sábado, contra Irlanda.

El XV del Trébol afrontaba el choque desde su atalaya en el primer puesto del ranking mundial. Partía como favorito, aunque sin exceso de confianza frente a un Japón con acreditada fama de 'matagigantes' tras el aldabonazo que supuso su triunfo frente a Sudáfrica en la edición de 2015.

El inicio del partido fue prometedor para los europeos: dos ensayos de Garry Ringrose y Rob Kearny, solo contestados por un penal convertido por Yu Tamura, pusieron el 3-12. Pocos contaban entonces con una remontada local. Sin embargo, dos nuevos penales apretaron el marcador hasta el 9-12 al descanso.

Las redes sociales, en ese momento, ponían el foco en Escocia, presumible rival de Japón por una plaza en las eliminatorias y a la que la actuación nipona debía servir de aviso. Pero pronto las miradas cruzaron el mar de Moyle. En el segundo acto se recrudeció el dominio de Japón, espoleado por el público que abarrotaba el estadio de Shizuoka, y la velocidad de su ataque se plasmó en un ensayo de Kenki Fukuoka que terminó de encender las alarmas en Irlanda (16-12).

Los de Joe Schmidt, noqueados, intentaron reaccionar con su tradicional orgullo. Y entonces se toparon con el muro de la defensa japonesa, reforzado por la certeza de que estaba escribiendo una gesta.

Un nuevo penal transformado por Yu Tamura supuso el 19-12 y desató la locura en las gradas. Quedaban nueve minutos y los europeos estaban a un ensayo convertido de empatar: se lanzaron al ataque, todo corazón, pero no era su día. Fukuoka interceptó un pase y recorrió el campo hasta quedarse a las puertas del ensayo. No hizo falta. Irlanda ya no tenía fuerzas para más.

Japón suma segunda victoria en el torneo y se sitúa al frente del grupo A con 9 puntos, presentando su firme candidatura a pasar por primera vez a una fase final de una Copa del Mundo. Irlanda sigue teniendo muy de cara su pase, pero quizá como segundo, lo que le abocaría a enfrentarse contra los temidos 'All Blacks'.

En el primer partido del día, Argentina doblegó a Tonga (28-12), lo que le permite mantener sus aspiraciones de clasificarse para las eliminatorias, a pesar de que arrastra en su casillero la derrota frente a Francia en su estreno en el Mundial 2019.

Los Pumas protagonizaron un inicio aplastante en el choque disputado en Osaka y lograron una ventaja de 28-0 en apenas 30 minutos, con una actuación estelar del talonador Julián Montoya, autor de tres ensayos, y sólo concedieron un try a Tonga en un primer tiempo que terminó 28-7.

Sudáfrica, por su parte, hizo buenos los pronósticos al apabullar a Namibia (57-3) Los Springboks se desquitaron así de su dolorosa derrota cosechada en la primera jornada ante Nueva Zelanda (23-13), y con cinco puntos se sitúan en el segundo lugar del grupo B, comandado por una Italia (10 puntos) que será su próximo rival el viernes.

Etiquetas Javier Iborra

Selección DN+