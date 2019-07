Ona Carbonell aumenta su cosecha mundialista con la plata en Solo Libre

17/07/2019 a las 16:28

Ona Carbonell conquistó este miércoles su tercera medalla en los Campeonatos del Mundo que se están disputando en Gwangju (Corea del Sur) después de hacerse con una nueva plata, en esta ocasión en la modalidad de Solo Libre.



La catalana sigue demostrando que, pese al descanso que se tomó tras los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, es una de las más reputadas solistas de este deporte y logró su octava medalla mundialista en esta especialidad, para sumar ya un total de 23 en su palmarés.



La mujer más laureada de la natación en Mundiales no falló a su cita con un podio que ya había prácticamente asegurado tras finalizar segunda en la preliminar, muy lejos del oro de la rusa Svetlana Romashina y con buena ventaja (más de un punto) sobre la japonesa Yukiko Inui.



Pese a haber nadado horas antes la preliminar de Equipo Libre, Carbonell volvió a mostrar sus cualidades en la piscina e incluso mejoró ostensiblemente su puntuación respecto al lunes. Así, si en la preliminar sumó 93.8333, en la final de este miércoles alcanzó los 94.5667, inaccesibles para Inui (93.2000) y para colgarse su tercera medalla en la cita tras la plata en Solo Técnico y el bronce en 'Highlight', una nueva modalidad por equipos.



El título, como estaba previsto, fue para la impecable Svetlana Romashina que, al contrario que la española y la japonesa, no nadó con el equipo por la mañana y que se exhibió una vez más con más de 97 puntos (97.1333).



Por otro lado, en la preliminar Equipo Libre, la selección española tendrá muy complicado acceder al podio después de finalizar quinta en la preliminar, aunque en esta ocasión por delante de Italia.



Junto a Carbonell, nadaron Berta Ferreras, Meritxell Mas, Paula Ramírez, Iris Tio, Abril Conesa, Sara Saldaña y Blanca Toledano, que sumaron un total de 91.3333 puntos en su ejercicio bajo la música de 'Life in Island' de Salvador Niebla y que ahora tratarán de defender esta posición en la final ante Italia y acercarse lo máximo posible a Japón, cuarta.



Las japonesas quedaron algo lejos de las 'sirenas' españolas, a más de un punto, por lo que el objetivo será el de controlar a las italianas, que les superaron en la final de Equipo Técnico y que se quedaron sextas pero por un escaso margen (91.2667).



Una vez más, Rusia no dio demasiadas opciones y apunta a un nuevo oro tras firmar unos espectaculares 97.7667, dos puntos más que China, que terminó segunda y que también tiene bien encarrilada la plata ante Ucrania, tercera con 93.9667.



RUIZ Y DE VALDÉS, 'TOP 15' EN LOS 5 KMS DE AGUAS ABIERTAS



Por otro lado, en la prueba de 5 kilómetros femeninos de la modalidad de aguas abiertas, Paula Ruiz y María de Valdés finalizaron dentro del 'Top 15', en los puestos decimotercero y decimocuarto, separadas por diez escasas centésimas (58:11.90 y 59:12.00).



De todos modos, ambas rayaron a buen nivel y estuvieron dentro del grupo cabecero que se jugó finalmente las medallas y que coronó con el oro a la brasileña Ana María Cunha, que terminó un segundo por delante de la francesa Aurelie Muller, mientras que a dos llegaron la estadounidense Hannah Moore y la alemana Leonie Beck que compartieron bronce.



Según el director técnico de la RFEN, Ricardo Barreda, a Ruiz, que marchaba sexta en la última boya, le faltó "un poquito de gas en los últimos 700 metros" por haber sido muy agresiva desde el inicio. "Pero hay que recalcar que Paula ha sido muy valiente", admitió. "La de María ha sido su mejor carrera internacional. Ha peleado de principio a fin pero era un grupo enorme y de gran nivel en la llegada", subrayó de la otra representante.



Por último, la delegación española participante en la modalidad de Saltos puso punto y final a su participación en la preliminar de trampolín de 3 metros que no pudieron superar ni el junior Adrián Abadía, trigesimosegundo con 360.35 puntos, ni Nicolás García Boissier, trigesimosexto con 348.35.

Etiquetas Natación

Selección DN+