El inicio de la temporada de esquí llega con la Navidad

Las condiciones meteorológicas de este otoño no han favorecido a las estaciones de esquí. En el puente de diciembre no pudieron abrir sus puertas debido a las bajas precipitaciones. No obstante, parece que la semana de Navidad vendrá acompañada de la inauguración de la temporada.



En el Pirineo aragonés, estaciones como Candanchú y Formigal trabajan para poder abrir sus pistas el día 26. Cuando se han dado las condiciones idóneas, los días de bajas temperaturas, los cañones han funcionado a pleno rendimiento, pero, en líneas generales, la meteorología no ha posibilitado que se haya podido producir la nieve suficiente como para poder abrir las instalaciones antes del inicio de las fiestas navideñas.



La reserva de nieve almacenada actualmente en el Pirineo aragonés está bajo mínimos con respecto a las mismas fechas de 2017, hasta el punto de que en algunas zonas representa solo una quinta parte. En Candanchú, la temporada pasada se habían producido a estas alturas alrededor de 30.000 metros cúbicos de nieve, mientras que actualmente la producción acumulada no supera los 3.000.



La estación de esquí de Astún en Huesca, por su parte, ya está abierta para aquellos que quieran disfrutar el inicio de las fiestas en la nieve.



El temporal sí ha acompañado al Pirineo catalán, donde la mayoría de las estaciones han abierto ya sus puertas. Las últimas nevadas permitieron abrir hasta 96km de pistas en Baqueria Beret.



Esta temporada además estrena el nuevo Ski Pirineos. Este abono, el más grande de España, engloba a todas las estaciones aragonesas, casi 400 kilómetros de pistas. Un forfait que une al grupo Aramón, Astún y Candanchú. El pase permitirá a los ‘fans’ esquiar indistintamente en Astún, Candanchú, Cerler y Formigal-Panticosa en el Pirineo, o en Javalambre y Valdelinares en la sierra de Teruel.

