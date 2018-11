Expulsan a un campeón de curling por acudir borracho a un evento

Actualizada 20/11/2018 a las 17:42

Un equipo en el que militaba el canadiense Ryan Fry, oro olímpico en curling en Sochi 2014, fue expulsado de un evento en Alberta (Canadá) durante este fin de semana por estar "extremadamente borrachos, romper escobas e insultando" cuando saltaron a competir, según informó la cadena de televisión 'Canadian Broadcasting Corporation' (CBC).



Fry ganó el oro hace cuatro años en los Juegos de Sochi (Rusia) junto a Brad Jacobs, E.J. Harnden, Ryan Harnden y Caleb Flaxey, y formaba equipo en el 'World Curling Tour' junto a Jamie Koe, Chris Schille y DJ Kidby. "Vine a esta competición para participar y disfrutar del deporte. Mis acciones fueron verdaderamente irrespetuosas y vergonzosas, el comité tenía razón al descalificarnos. Me permití perder el control y ofendí a la gente con mis acciones. No deseo nada más que pedir perdón a todos individualmente", confesó Fry en una declaración citada dentro de la información de la CBC.



Por su parte, la cadena también citó a un responsable de las instalaciones reconociendo que se produjeron numerosos daños en el vestuario y que otros equipos se habían quejado de que sus pertenencias habían sido objeto de "golpes y patadas". Por su parte, el 'World Curling Tour' solo afirmó que el equipo canadiense fue expulsado del evento por "comportamiento antideportivo", sin dar más detalles. Las acciones que se atribuyen a este equipo liderado por Fry son altamente inusuales en un deporte social donde hay una ley no escrita en la que los ganadores tienen que invitar a una consumición a los perdedores para que estos hagan lo propio en la siguiente ronda.

