El Nottingham Forest y un "surrealista" contacto por David García

El pasado 29 de agosto, a tres días del cierre de mercado, a la zona noble de El Sadar llegó un correo electrónico procedente del Nottingham Forest, equipo de la Premier League inglesa, preguntando por la situación de David García. Una propuesta cuanto menos curiosa que desveló ayer el director deportivo Braulio Vázquez con cierto tono de enfado.

“Contactó con nosotros un club inglés. Me parece hasta una falta de respeto. Era una declaración de intenciones de amor. Querían sentarse a hablar con nosotros a tres días del cierre para que David García pasara el reconocimiento médico . Es surrealista, yo no lo había visto nunca . Menos mal que ni siquiera contestamos”, explicó el gallego.

El central internacional de 29 años tuvo conocimiento de dicho movimiento desde tierras inglesas, pero en ningún momento varió su hoja de ruta. Quería estar centrado en la eliminatoria de la Conference League ante el Brujas en Bélgica. El central tiene una cláusula de 20 millones y su contrato se extiende hasta 2026. “El propio David sabía que nos hacía mucho daño en la planificación si se iba. Su postura fue no forzar nada. Así que como no había nada no pudimos rechazar nada”, apuntó Vázquez.

CHIMY, TORRÓ O MOI GÓMEZ

En el apartado de salidas, Osasuna ha vivido un mercado relativamente tranquilo. Siempre estaba la incertidumbre de que llegara alguna oferta de ligas exóticas que fuera irrechazable. Una competición más poderosa en lo económico podía acechar en cualquier momento. Braulio Vázquez lo confesó ayer: “No ha habido nada en firme por ningún jugador este verano. Cierto interés por el Chimy Ávila, Lucas Torró o Moi Gómez, pero nada pasó a mayores”.