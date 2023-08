Sergio Herrera y Aitor Fernández, la portería que marca diferencias

Dos compañeros y dos amigos que se han retroalimentado para elevar el nivel del equipo, no rechistar en la suplencia y desear que su rival por el puesto no encaje gol. La portería de Osasuna marca diferencias. ¿Quién es titular en la portería de Osasuna? ¿ Sergio Herrera Aitor Fernández ? La alternancia bajo palos del pasado curso, con muy buenos resultados, va camino de repetirse en el que está a punto de comenzar con cuatro competiciones en el horizonte. Sergio y Aitor, Aitor y Sergio., no rechistar en la suplencia y desear que su rival por el puesto no encaje gol. La portería de Osasuna marca diferencias.

Sergio Herrera: 24 partidos. Aitor Fernández: 21 partidos. Sin lesiones y por decisiones técnicas, Jagoba Arrasate fue dando paso a uno y a otro la temporada pasada. El de Miranda de Ebro comenzó jugando en Liga, donde luego Aitor asumió más protagonismo. El entrenador elegía sin miedo a las posibles malas caras y, ni qué decir, al rendimiento deportivo.

“Suele decirse que cuando no juegas quieres que el otro portero falle para ver si le quitas el puesto. Este año no me ha surgido esa preocupación. Estoy contento de que Aitor haya hecho buenos partidos, me ha hecho mejorar como portero. No me he relajado nunca y seguro que a él le ha pasado lo mismo”, asegura Sergio Herrera, una figura decisiva en la Copa del Rey, competición en la que se adueñó del puesto.

LA INCÓGNITA DE QUIÉN JUEGA

“Existe una gran competitividad, necesitas subir el nivel y desgasta más. Es algo atípico. Otros años he sido titular muchas jornadas seguidas sin ese miedo a perder el puesto y creo que de esta manera estás más con el culo prieto. Por eso hemos estado a un nivel tan alto. A los entrenadores que va bien no cambian. Creo que lo de Jagoba es para admirar por confiar en los dos. Lo más importante es que hemos respondido con creces y que el equipo ha salido beneficiado”, relata un Sergio Herrera que asegura que Arrasate no les ha dicho quién va a jugar y destaca que Aitor “es un tío muy sano” en las distancias cortas. “También está la relación que hay fuera, los asados, las cervezas, las cartas que nos gustan mucho a los dos”, detalla. Un amigo.

Aitor lleva solo un año defendiendo la portería de Osasuna pero se ha integrado rápido. “Jagoba tiene un problema, bendito problema. Ponga el que ponga dará buen nivel y que siga así. Llegan muchas competiciones, imagino que iremos alternando y podremos jugar más partidos que el año pasado”, apunta.

El guipuzcoano confirmó que la gran autogestión del vestuario es “una de las claves” en el rendimiento de Osasuna y concretamente en la portería. “Las bases están muy asentadas. Siempre vienen uno o dos refuerzos y el que viene se tiene que adaptar. En otros clubes hay más cambios. Sabemos la dirección que hay que llevar. David y compañía nos tienen a todos a raya, tiene que ser así. Me identifico mucho con este zona, la adaptación ha sido muy fácil”.

Premio de los veteranos tras una brillante temporada



Sergio Herrera y Aitor Fernández recibieron este jueves el Trofeo Veteranía de manos de la Asociación Deportiva Osasuna Veteranos en un acto celebrado en El Sadar. Los dos porteros recibieron el galardón de manos de Lucrecio Luquin y Esteban Iparraguirre, quienes defendieron la meta rojilla. Los veteranos llevan 31 años otorgando esta distinción, que se llevaron ambos tras una votación por delante de David García y Aimar.