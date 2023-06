Javi Martínez: "He podido enseñar en el Huesca el tipo de futbolista que soy"

vacaciones en Ólvega (Soria) junto a su familia y amigos. Es momento para descansar y desconectar, pero también de abrir un paréntesis y valorar cómo ha sido la campaña a préstamo. En Huesca ha terminado a gran nivel, dos goles incluidos. En julio volverá a Javi Martínez ya está disfrutando de las(Soria) junto a su familia y amigos. Es momento para, pero también de abrir un paréntesis y valorar cómo ha sido la campaña a préstamo. En Huesca ha terminado a gran nivel, dos goles incluidos. En Osasuna para iniciar la pretemporada.

¿Qué tal le ha ido?

Llegué a Huesca muy bien y tuve una pequeña lesión por exceso de ganas. Ya vi que después de la lesión no me quedaba tiempo para darle la vuelta. Lo que quería era que lo poco que me quedase fuera para enseñar qué tipo de futbolista soy. Creo que lo he conseguido. Se me ha hecho corta la temporada. Estaba haciendo cosas diferentes a lo que venía haciendo siempre, que es lo que yo sabía que tenía dentro y me había costado más demostrar.

¿Exceso de ganas porque en el Albacete no le fue bien?

No, por estar cargado y no haber sabido parar.

Necesitaba el cambio.

Sí. Si sales buscando minutos, lo que quieres es jugar.

¿Qué tal con Ziganda?

Bien, su estilo es similar al de Jagoba, con mucha transición y presión. Me he encontrado a gusto, no es algo que me viniese de nuevas.

¿Qué va a pasar ahora?

Suena un poco feo quizá, pero la decisión última no la tengo yo. Hay un entrenador en Huesca que me tiene que querer, hay un entrenador en Osasuna que me tiene que querer o una directiva, o lo que sea. Luego hacer el encaje. Voy a empezar en Pamplona como todos los años. Siempre llego a las pretemporadas con un nivel muy alto. Intentaré este año que sea igual.

¿Cree que puede tener sitio en Osasuna?

Todos pensaríamos que podríamos ganarnos un sitio.

Ángel Martín González, director deportivo, declaraba el lunes que al Huesca le gustaría otro año de cesión.

Evidentemente con la gente del Huesca sí que he ido hablando y ahí sí que sé que han estado contentos conmigo. Pero igual que estaba en Osasuna el año pasado. No es raro. Sumar siempre sumo. Ángel me ha transmitido que quiere que siga. Aunque la vuelta va a ser difícil, ellos quieren que siga. Están contentos. Yo lo agradezco. También habla bien de lo que he podido hacer ahí.

Dio la sensación cuando fue presentado en el Huesca que no quería hablar de lo que sucedió en el Albacete.

No es un tema tabú. Simplemente, fui con una idea y no se cumplieron los objetivos. Me da rabia porque es un equipo que jugaba muy bien al fútbol y podía haber encajado. Cuando quizá se me iba a dar la oportunidad, tuve un golpe en el costado y no pude enganchar con el equipo. No quería estar en un equipo en el que no se contaba conmigo como un jugador de primera línea.

¿Qué tal ha visto a Osasuna?

Como les hemos visto todos. Feliz de verles disfrutar. He hablado con muchos de ellos, al final son mis amigos, y me alegro que les vaya todo lo bien que pueda ser, tanto en el fútbol como fuera del fútbol.

¿Cómo siguió la final de Copa?

Estábamos volviendo en el autobús de Leganés. Pegué cuatro gritos, se me escapaban.

Este domingo, otra final por Europa. Y en El Sadar.

Sí, lo mismo que la otra vez. Pero no tienen que demostrar nada a nadie. Estamos satisfechos de ver cómo luchan todos los días.