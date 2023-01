Copa del Rey

La otra eliminatoria la disputará el Real Madrid con el Barcelona.

"Todos nos querían a nosotros pero a ilusión no nos gana nadie. Soñando no se pueden poner límites así que hay que disfrutar el camino hasta donde nos lleve. Obviamente por historia no estamos a ese nivel pero en ilusión tenemos más que los tres juntos", dijo Braulio, satisfecho por poder jugar el partido de ida en El Sadar.

"Me gusta jugar en El Sadar primero aunque luego el factor campo allí también es importante", concluyó.