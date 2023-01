El Barça recurre la denuncia de Osasuna por alineación indebida en la Copa de la Reina

El Barcelona presentó este lunes un recurso ante el Comité de Competición después de la denuncia por alineación indebida de Osasuna en el partido de octavos de final de la Copa de la Reina a causa de la participación en el encuentro de la delantera azulgrana Geyse Ferreira.

El equipo navarro alegó que la brasileña no debía haber disputado el encuentro, porque fue expulsada el curso pasado en esta competición cuando militaba en las filas del Madrid CFF.

"Si pensáramos que no hay posibilidades de que prospere el recurso, no lo hubiésemos presentado", explicaron a EFE fuentes del club azulgrana que, sin embargo, no han querido precisar los argumentos en que se basa el mismo.

En caso de que este recurso no prosperara ante el Comité de Competición, el Barcelona quedaría eliminado de la Copa de la Reina, pese a haber goleado a Osasuna (0-9), el pasado martes, en la eliminatoria a partido único

El club catalán, vencedor de cinco de las últimas seis ediciones de la competición del KO, ha apurado el plazo que tenía para presentar el recurso, que precisamente finalizaba este lunes.

A partir de ahora, el Comité de Competición estudiará el caso y dictará su resolución.