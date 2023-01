Machín (Elche): "Aridane es el prototipo de futbolista que necesitamos"

Pablo Machín, afirmó este sábado, en rueda de prensa, que el central de Osasuna, mercado de invierno y emplazó a los dos clubes a que se pongan de acuerdo para que pueda concretarse la operación. El técnico del Elche , afirmó este sábado, en rueda de prensa, que el central de Aridane Hernández , es el prototipo de futbolista que su plantilla necesita en ely emplazó a los dos clubes a que se pongan de acuerdo para que pueda concretarse la operación.

“A mí me preguntan mi idea y la doy, luego el club tiene que trabajar. Es una posición que necesitamos reforzar. Estaría encantado de que pudiera venir porque es un futbolista que puede competir desde ya, pero pertenece a otro club”, explicó.

Machín dijo que le consta que Aridane “ha entrenado bien durante toda la temporada” y recordó que ha disputado los dos últimos partidos de Liga y Copa. “Puede llegar para aportar esa energía que necesitamos”, dijo.

El técnico dijo desconocer los rumores que sitúan a su lateral Pol Lirola fuera del club y aseguró que para él sigue siendo “un jugador importante del Elche”.

El entrenador también aseguró no tener constancia sobre un posible interés del Elche en Jesé Rodríguez y se limitó a comentar que se trata de un nombre “que a mí no me ha llegado”.

Machín confirmó que el Elche, pese a los tres refuerzos ya realizados, está interesado en mejorar en todas las líneas de su plantilla, en especial el centro de la defensa, pero también desea incorporar pivotes defensivos y un mediocentro.