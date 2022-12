El vínculo de los Mac Allister con Osasuna

Al aficionado rojillo entrado en años que sigue la actualidad, el nombre le resultará familiar. Hace un par de décadas, un Mac Allister se presentó en Tajonar y consiguió alcanzar un acuerdo para pasar a ser el hombre de la secretaría técnica en Argentina.

Era Carlos, su padre, que dejó unas semanas a su familia en La Pampa para viajar a España. Había estado en Vigo, La Coruña y Santander, y tras hacer parada en Pamplona, tenía previsto ir a Vitoria, Valencia, Zaragoza... Volvió a su casa formando parte de la familia rojilla. El hoy futbolista del plantel de Scaloni tenía 3 años.

JUNTO A JAVIER MIRANDA

El acuerdo del que informó este periódico reflejaba que sería el técnico de Osasuna en Argentina y el club deportivo Mac Allister, que llevaba su nombre y estaba compuesto por juveniles, sería convenido. El presidente de entonces, Javier Miranda, se encargó de las conversaciones.

El colorado, le llamaban en su país, se habían presentado con el aval de un listado de más de mil jugadores argentinos con sus características. De origen irlandés, había coincidido en su carrera con grandes futbolistas como Maradona y era referencia en Boca. Basile, Menotti o Bilardo habían sido sus entrenadores. Retirado, montó su club y quiso trabajar con esa labor de ojeador.

El fichaje del Pipa Gancedo había resultado un éxito. Precisamente el jugador hizo de enlace. Eran tiempos de negocios. “Ha habido un acuerdo total para que sea nuestro técnico y hombre de confianza en Argentina. De la mano de Ángel Martín González, va a supervisar las carencias del equipo y en reuniones hablarán de los jugadores que necesitamos. Su club va a ser filial. Tiene un gran dossier de jugadores. Gracias a Gancedo ha nacido este matrimonio que puede ser fructífero para Osasuna”, dijo Miranda en Tajonar.

No se habló de dinero. “Le he dicho que confíe en Osasuna . No podemos garantizarle unas cantidades, todo estará en función de los jugadores que puedan venir. Es un hombre de mucho prestigio y acepta nuestra oferta. Si a él le va bien, a Osasuna le irá bien. El fútbol argentino está de moda en todo el mundo. Con Gancedo hemos acertado”. Osasuna estaba en Primera, categoría que conservaría. La idea es que fueran comunitarios. “Hay que apostar por jugadores que marquen la diferencia”.