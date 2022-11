Esto es lo que cobrará Osasuna por los mundialistas Budimir y Abde

compensará a los clubes que aportan jugadores al contador empezó a funcionar este lunes 14 de noviembre. Se trata del Programa de Ayudas a Clubes, que reparte más de 200 millones entre 416 clubes de 63 federaciones. Da igual los minutos que juegue o los méritos que logre. La cantidad es la misma. La FIFA queal Mundial con unos 10.000 euros por cada día que pase el futbolista con su selección, desde el momento que inicia la concentración hasta que cae eliminado. El. Se trata del, que reparte másde 63 federaciones. Da igual los minutos que juegue o los méritos que logre. La cantidad es la misma.

180.000 euros. Eso en el supuesto de que Croacia diga adiós al Mundial en la fase de grupos. En octavos la suma llegaría a los 220.000, que serían 280.000 en cuartos y 320.000 en semifinales. La cantidad máxima por jugador es de 370.000 euros si alcanza la final. Un pago que se realiza porque el futbolista pasa a estar bajo la disciplina de la selección. Para los intereses de Osasuna , las cuentas de Budimir son claras. Recibirá, mínimo,. Eso en el supuesto de quediga adiós al Mundial en la fase de grupos. En octavos la suma llegaría a los 220.000, que serían 280.000 en cuartos y 320.000 en semifinales. La cantidad máxima por jugador es de 370.000 euros si alcanza la final. Un pago que se realiza porque el futbolista pasa a estar bajo la disciplina de la selección.

EL TERCIO DE ABDE

Recibirán esta compensación todos los clubes en los que haya militado el futbolista en los dos años anteriores a la Copa Mundial, es decir, mientras se ha desarrollado la fase clasificatoria. La calculadora se para el día después de la eliminación. La parte proporcional se transfiere a los clubes. Budimir lleva en la plantilla de Osasuna desde 2020, por lo que no hay dudas del dinero que corresponde. Por tanto, se puede cobrar aunque no esté ahora en plantilla si lo ha estado en los dos años anteriores. No hay ningún internacional en el caso rojillo.

La suma para el cálculo abarca tres temporadas: 2020-21, 21-22 y 22-23. Por eso la situación de Ez Abde es diferente. El curso pasado estaba inscrito en el Barcelona y el anterior en el Hércules. El club rojillo ingresará una parte, la correspondiente a la temporada 2022-23, cuando el extremo ha pasado a formar parte del equipo de Jagoba Arrasate desde el 1 de septiembre.

Esa cifra será al menos de un tercio del total, unos 3.300 euros diarios. En Osasuna están a la espera de saber la cantidad concreta al entender que el peso del último curso debe ser mayor porque el daño en caso de lesión recaería sobre el club actual y no los anteriores.