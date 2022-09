David García: “No he querido marear la perdiz, no hay necesidad de ningún tipo”

había estado tranquilo. El de Ibero no quiso provocar ningún desenlace. David García habló de cómo había vivido su situación personal durante el mercado de fichajes. En una entrevista concedida a Cope Navarra, reconocía sin nombrar a nadie que. El de Ibero no quiso provocar ningún desenlace.

“Intereses de equipos buenos ha habido, esa es la realidad”, confesaba antes de dejar las cosas muy claras. “En todo momento, he estado muy tranquilo. A mi representante le dije: ‘Yo no quiero saber nada. Si algún momento se concreta algo, me llamas’. Quería disfrutar del verano. Estoy centrado y me siento muy feliz aquí. No quiero marear la perdiz porque no hay necesidad de ningún tipo, es una tontería hacerlo”.

En la charla, con el periodista Alberto Sanz, repasó más temas como la configuración de la nueva plantilla, valorando el trabajo de Braulio y Cata. “Desde la dirección deportiva se han hecho muy bien las cosas con las incorporaciones y se ha mantenido la base. Tenemos un gran equipo”, señalaba el defensa, que ha ido “de menos a más” en este inicio tras unas molestias musculares.

Precisamente, la conversación abordó el alto número de partidos en los últimos años en Osasuna. A sus 28 años, lleva 238 oficiales. “Me gusta trabajar en mi cuerpo y es la mejor manera para no lesionarme. Lo he jugado casi todo estas temporadas. Quiero ayudar al equipo jugando lo máximo posible”.

Por ahora no ha marcado gol. Los oponentes le vigilan más. “Este año me he dado cuenta que los rivales están más pendientes de mí y están encima. Tengo que generar esos espacios e intentar hacer goles”.

AIMAR OROZ Y UNAI GARCÍA

Sobre Aimar Oroz , valoró: “No me sorprende tanto porque lo conozco y tiene descaro que le sale de forma natural. Sabía que podía aprovechar la oportunidad. Me alegro mucho por él, por el trabajo está haciendo. Tiene un talento innato propio. No le quema el balón, se ofrece, es diferente a otros, algo no común en Osasuna. Nos puede dar mucho”.

Y, cómo no, habló de su amigo Unai García, con quien está formado pareja en este arranque de curso. “Es íntimo amigo fuera del campo. Hemos tenido muchas batallas juntos. Me alegro en el alma. Ha pasado por malos momentos. Ojalá tenga toda la continuidad posible”.

Cuando estuvo muy cerca de ir a la selección

Durante la temporada pasada, era algo que flotaba en el ambiente rojillo cada vez que Luis Enrique ofrecía una lista de convocados para una ventana de partidos internacionales. Pero a David García nunca se le abrió la puerta, pero el propio defensa de Osasuna revelaba estos días que no había estado nada lejos. “El año pasado estuve muy cerca”, aseguraba, sin perder la esperanza de que algún día pueda tener la oportunidad. “La base personal es dar mi mejor nivel aquí. Una cosa será consecuencia de la otra. Es una nueva temporada y mi objetivo es dar mi máximo nivel y si con eso alcanza para que me llamen, encantadísimo de la vida”. Dominador del juego aéreo, contundente en el área y con poderío a balón parado. Son algunas de sus armas. El próximo viernes, habrá una nueva lista de Luis Enrique.