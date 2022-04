Roberto Torres: "Son casi seis meses sin ser titular. No sé si hay algo que se me escapa"

atraviesa una de las temporadas más complicadas desde que está en Osasuna. Y eso son palabras mayores. El centrocampista debutó hace once años después de crecer unido al color rojo. El mago de Arre no llega a los 700 minutos ligueros esta campaña, pera su varita tiene magia a raudales. Dos goles y dos asistencias en cuatro ratos de competición. Es la primera vez que habla después de muchos meses. A pesar de todo, muestra respeto en sus palabras. Se acaba el entrenamiento y es uno de los más solicitados por los aficionados. Se acerca a la grada para fotografíarse con un público que también le pide autógrafos. Se baja la mascarilla para la instantánea y que cada hincha tenga un bonito recuerdo de su visita a Tajonar . La sonrisa es imborrable, aunque Roberto Torres (Arre, 1989). Y eso son palabras mayores. El centrocampista debutó hace once años después de crecer unido al color rojo. El mago de Arreesta campaña, pera su varita tiene magia a raudales. Dos goles y dos asistencias en cuatro ratos de competición.. A pesar de todo, muestra respeto en sus palabras.

¿Cómo está Roberto Torres?

Bien. Me encuentro muy bien y con ganas de poder aportar un poco más en los partidos que quedan. Tengo las mismas ganas que el primer día. Por suerte eso no se me ha ido, ni espero que se me vaya. Quiero aportar.

Valora la temporada del equipo

Está siendo un año con muchos altibajos. Hemos cumplido el objetivo con creces y es para estar contentos. Tuvimos una racha mala y nos ha costado ser regulares para estar un poco más arriba. Tenemos equipo para estar un poco más arriba, pero hay mucho nivel en Primera. El equipo ha rendido bien y a veces es complicado ser tan regulares como otros equipos.

41 puntos a falta de siete jornadas. ¿Qué le dice la clasificación?

No soy de puntos, ni clasificación. Me gusta guiarme por las sensaciones y momentos de la temporada. Estamos décimos, quedan muchos puntos en juego. El equipo tiene ganas de ver hasta dónde podemos llegar. Hace dos temporadas pasamos de los 50 puntos y el objetivo primordial es intentar llegar a esa cifra otra vez.

Bonito partido el sábado en Valencia. ¿Es un rival directo?

El tema de Europa no me preocupa nada porque nos quitaría muchas fuerzas de las que tenemos que sacar en el campo. No me importa demasiado. Lo importante es sumar puntos y tratar de tener buenas sensaciones y a ver hasta dónde podemos llegar. El Valencia es un gran equipo, tiene la final de Copa. Estoy seguro de que contra nosotros no estarán igual de enchufados que al siguiente fin de semana contra el Betis y hay que aprovecharse de ello.

¿Cree que se valora el año de Osasuna o hace falta perspectiva?

A veces sí y otras no. La gente está muy contenta cuando ganas y ese día todo es muy bonito. Cuando pierdes la perspectiva se pierde, incluso nosotros. Tenemos que ser un poco más consecuentes con lo que hacemos y fríos a la hora de pensar. Estamos viviendo una etapa preciosa como equipo y como club. Se están haciendo las cosas muy bien. Ni cuando pierdes tienes que pensar que todo se acaba, ni cuando ganas ya vas a jugar en Europa. Tiene que ser un equilibrio y pensar friamente.

Es cierto que es la tercera temporada consecutiva donde se logra el objetivo de la permanencia. ¿El equipo debe aspirar a más?

Entrar en Europa nunca debe ser una obligación o algo que nos cree nerviosismo. Tiene que ser una ilusión cada año. El equipo está bien, no tenemos que descentrarnos. El club está fichando muy bien para poder lograr la permenancia porque aumenta el poder económico para mejorar la plantilla cada año. La secretaría técnica lo hace bien. Estoy seguro de que, la temporada que viene, tendremos mejor equipo porque cada año subimos el nivel. Hablar de Europa me crea incertidumbre porque lo tenemos cerca por puntuación y méritos, sí... pero me sale una sonrisa. Sería la leche.

Por puntuación el equipo está cerca, pero le cuesta competir ante ese tipo de rivales.

En Primera hay un nivel impresionante. Los equipos grandes son muy poderosos y es difícil hacerles daño. Luego hay un escalón inferior con equipos que están peleando por entrar en Europa. El Villarreal se ha clasificado para las semifinales de la Liga de Campeones y nosotros les ganamos los dos partidos. Hay cosas que tampoco tienen mucha explicación. Consiste en ser regulares.

¿Cuál es el discurso real del vestuario?

En ningún momento hemos hablado de si ganamos al Valencia qué puede pasar. Nos estaríamos equivocando y no es evitar hablar de Europa. Hay que ser realistas. Quedan muchos puntos y tenemos opciones, por supuesto, pero aún perdiendo en Valencia sigues teniendo opciones. El resultado de Valencia no debe hacer cambiar nuestro pensamiento. Hay que afrontarlo con ilusión. Tenemos que verlo como un reto volver a quedarnos lo más arriba posible.

La situación deportiva viene a refrendar que hay un proyecto consolidado.

Es importante mantener la base. El pilar fundamental de Osasuna es la cantera. Viene gente comprometida de fuera, pero el jugador navarro tiene un arraigo al club, a la tierra, a los valores que los de fuera, por mucho que quieran, no van a tenerlo. Es importante cuidar a la gente de aquí. Gente que llevamos muchos años, que está saliendo… es importante que eso no se pierda.

¿Cómo de importante era también la renovación de Arrasate?

Es raro que aguanten tanto los entrenadores, pero significa que se están haciendo las cosas bien y se apuesta por un proyecto. Ya era hora de que tuviéramos una continuidad. Antes de Jagoba casi había un entrenador por temporada. Algún año recuerdo haber tenido tres. Ahora llega el momento de tener unas bases y parece estar todo más consolidado.

Hablemos de Roberto Torres. Le está tocando vivir un rol diferente.

Es un año muy complicado y difícil porque me está tocando jugar muy poco, quizá el año que menos de mi carrera. Por otro lado, lo llevo bastante bien porque me encuentro muy bien físicamente. Tengo la conciencia tranquila. Cuando he jugado lo he hecho bien. Estoy tranquilo. No sé cuál está siendo la razón. Es evidente que el equipo ha funcionado conmigo y sin mí. Si el míster cree oportuno que jueguen unos u otros tendrá sus razones. No tengo otra cosa que hacer que acatarlo y estar disponible para cuando crea oportuno. Estoy muy bien y creo que tenía que haber jugado bastante más, pero no consiste en eso.

¿Le han dado algún motivo que explique su situación?

No. Yo vengo, entreno y lo hago lo mejor posible. La cabeza es traicionera y, por mucho que quieras, tampoco te deja ser tú. Se hace muy duro verte bien, pensar que vas a entrar y no entrar de inicio. Son casi seis meses sin ser titular. No sé si hay algo que se me escapa. No sé si hay algo que ha pasado para que mi situación cambie. Yo no lo he percibido en ese sentido ni nadie me ha dicho nada. Me tengo que limitar a entrenar y esperar mi oportunidad.

Le queda un año de contrato, ¿quiere seguir en Osasuna?

Me gustaría quedarme el año próximo y otros tantos más. Me quedan años a buen nivel en Osasuna. Es mi sueño. Podría pensar en otra cosa, pero soy competitivo y quiero darle la vuelta. Quiero volver a ser un jugador importante que juega de titular la gran mayoría de partidos. En mi mente solo está eso. No pienso más allá de Osasuna porque quiero jugar aquí.

¿Ha tenido la opción de salir?

Tenía opciones de salir el verano pasado y estas Navidades. Eso me ha ayudado a que mi cabeza estuviese más limpia porque significa que otros equipos se acuerdan de ti. Aunque aquí no esté contando mucho, los equipos siguen confiando en mí y sé que podría dar un buen nivel. Me hizo pensar que, aunque no jugara aquí, todavía no estoy acabado y tengo mucho que dar. Pero yo me quiero quedar y haré todo lo posible, a no ser que me digan lo contrario. Espero seguir mucho en Osasuna.

¿Qué ha aprendido esta temporada?

Buf, demasiadas cosas. Siempre es verdad que los momentos malos sirven para aprender. Siempre he dicho que los dos primeros años en el primer equipo, que apenas jugué, me vinieron muy bien para ver que cuando juegas a veces no lo valoras. Cuando juego he actuado igual, he entrenado igual juegue o no. Este año me está sirviendo para muchas cosas. Esta situación me ha llegado en un momento maduro y lo estoy llevando muy bien. Intento ayudar a los compañeros desde mi experiencia. Les doy consejos mientras me preparo para cuando crea conveniente el míster. En el momento que menos pienses tienes que estar listo y no valdrá sacar excusas.

Otro futbolista -y capitán- que está en una tesitura parecida es Oier. Acaba contrato en junio.

También está siendo un año duro para él. Estamos viviendo una situación bastante pareja y es difícil. Somos dos jugadores que hemos hecho mucho por Osasuna, aunque todavía tenemos mucho por hacer. Desde fuera no sé cómo se verá, pero desde dentro creo que podemos aportar bastante más de lo que nos están dejando aportar. Creo que estamos actuando como un ejemplo para mucha gente. Estoy seguro de que nuestros compañeros están encantados de ver cómo entrenamos cada día. De cómo animamos o aportamos, ya sea desde dentro o fuera. Podemos estar muy orgullosos los dos y con la conciencia tranquila.

Por trayectoria, cuesta entender un Osasuna sin Torres y Oier.

No me quiero hacer a la idea porque quiero que pasen muchos años hasta que llegue ese momento. En el fútbol nunca sabes qué puede pasar y puede estar más cerca todo de lo que uno piensa. Es evidente que he contado poco. Igual en verano vienen y me dicen que no cuentan conmigo. No tengo ni idea. Mi cabeza solo piensa en Osasuna. Quizá a Oier ese momento le llegará antes porque es algo mayor que yo, pero tampoco quiero pensar. Son muchos años juntos y es complicado. Llevamos toda la vida jugando a fútbol y en Osasuna.

Es complicado y más cuando su fan número uno está en casa. ¿Qué le dice su hijo Mateo?

Él ve lo que hay y se da cuenta cuando la gente me para por la calle. Lleva tiempo preguntándome qué pasa. Le gusta ir a El Sadar y cantar las canciones. En casa también ve muchos partidos. Es un enfermo del fútbol, como yo, aunque mi madre dice que yo era peor. No me queda otra que vivir esta situación con mucha ilusión junto a él. Me dice “papá no te he visto jugar o has jugado poco rato”. A veces es complicado porque no sabes qué decirle. Muchas veces me lo pregunta en momentos donde estoy bajo de moral o despues de un partido y no sabes qué decirle.

¿Le ha dado muchas vueltas al coco?

Sí. Sobre todo porque me encuentro muy bien físicamente. Me veo al nivel de los que juegan habitualmente. No entiendo la situación y que nadie te diga nada te hace plantearte cosas. Le das mil vueltas a la cabeza. He visto mil partidos míos de esta temporada y de otros años para ver si había cambiado algo en mi manera de jugar. A ver por dónde iban los tiros. No termino de entender esta situación. No es prepotencia porque el equipo rinde cuando no estoy.

Ha llevado bien esta situación.

Algún compañero me ha dicho que yo soy de mecha corta y sorprende lo bien que lo estoy llevando. Siento pena de no poder aportar. De saber que puedo dar el nivel y no tener la opción. Van pasando las años y no sabes cuándo va a acabar esto. Ves que no puedes aportar y la cabeza da muchas vueltas.

¿Qué espera de aquí a final de temporada?

El tiempo me ha enseñado a no esperar nada. Soy optimista por naturaliza. Cada partido pienso que voy a jugar de inicio. Intento disfrutar del día a día. Disfrutar de mis compañeros, del fútbol, del entreno -que me encanta- y estar preparado para cuando me toque. Por mucho que quieras pensar que están siendo injustos contigo eso no vale de nada. No es una razón para no estar preparado. Tienes que estar prepapardo igual que el que va a jugar porque es tú trabajo. No puedes buscar excusas, solo rendir cuando te toque.