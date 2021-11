Los cedidos de Osasuna empiezan con buena nota

Los jugadores cedidos por Osasuna, en general, están cumpliendo los objetivos marcados a base de minutos y teniendo el protagonismo que les faltaba como rojillos. Aunque cada caso se debe analizar por separado y con sus matices. Marc Cardona, Jorge Herrando y Kike Saverio han empezado con buen pie en sus equipos, de menos a más, mientras que Iván Martínez no ha tenido minutos de momento en el Castellón

Tres volverán de entrada con seguridad a la disciplina de Osasuna, Herrando, Saverio e Iván, mientras que por Marc Cardona existe una opción de compra de 2,5 millones.

HERRANDO, ASENTADO

El que más peso está teniendo es Jorge Herrando. El canterano se ha hecho un hueco en el centro de la defensa de la U.D. Logroñés. El club renovó al prometedor defensa hasta 2024 y se marchó cedido al equipo de Primera RFEF, un peldaño por encima del Promesas. Ha sido titular en todos los partidos con buenas actuaciones. La idea del jugador y Osasuna era acumular minutos en la categoría, algo que se está cumpliendo con creces. Herrando volverá a Tajonar.

PRIMER GOL DE CARDONA

Marc Cardona, por su parte, ha dibujado una trayectoria ascendente en el Go Ahead Eagles de la Eredivisie. El delantero, que no entraba en los planes, probó fortuna en los Países Bajos. Ha ido ganando protagonismo hasta que esta pasada jornada marcó su primer gol. El club neerlandés puede ficharle a final de curso por 2,5 millones si ejecuta la opción de compra.

SAVERIO SE GANA EL PUESTO

Kike Saverio también ha ido convenciendo con el paso de las jornadas. Sus únicas tres titularidades se centran en las dos últimas semanas. Hasta ahora había sido un revulsivo habitual en la Ponferradina. Ha demostrado tener nivel para competir en Segunda División después de que se optara por su marcha.

IVÁN MARTÍNEZ, SIN JUGAR

Peor le están saliendo las cosas a Iván Martínez. Salió en calidad de préstamo a Castellón, que milita en la PrimeraRFEF, pero está a la sombra de Campos, capitán y portero titular. De momento no le ha surgido la oportunidad.

Osasuna tenía la posibilidad de recuperar a Antonio Otegui este pasado verano. El centrocampista de Mendavia se marchó cedido dos temporadas al Badajoz, pero el club decidió no ejecutar esa cláusula. No regresará a Tajonar. Por tanto, al final de esta temporada dejará de pertenecer a la entidad rojilla y será agente libre para firmar por cualquier club. Antonio Otegui, de 23 años, ha jugado 10 partidos en lo que va de temporada, 6 como titular. El canterano vive allí su segunda campaña. El Badajoz es 6º en Primera RFEF con 18 puntos.

