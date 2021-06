Osasuna presenta la campaña de socios para la próxima temporada

Actualizada 09/06/2021 a las 17:28

El Club Atlético Osasuna ha presentado la campaña de renovación y captación de nuevos socios para la temporada 2021/22, en la que la afición rojilla por fin podrá reencontrarse con su equipo en las gradas de su templo. 'Vuelve El Sadar' es el nombre de una campaña que pone el acento en el regreso del estadio navarro con el elemento que siempre le ha hecho diferente: su gente. El curso en el que los seguidores navarros al fin podrán disfrutar de un estadio remodelado que se convertirá en un escenario icónico de LaLiga Santander. Desde este jueves 10 de junio hasta el 4 de julio será posible renovar la condición de socio tanto de forma online como presencial en las oficinas de El Sadar. Como apoyo al proceso de renovación y nuevas altas, el club ha editado una 'guía explicativa' que ya esta a disposición de todos los interesados.

En vista de la evolución de la pandemia, de las perspectivas de vacunación y del acceso escalonado de aficionados a estadios españoles (16.000 espectadores por partido se darán cita en la Cartuja desde la próxima semana), Osasuna ha previsto una campaña similar a las habituales, con el pago completo del carné antes del inicio de la temporada. Un pago en el que el club dará la opción de que pueda ser financiado, tanto con LaCaixa como con Banco Sabadell, para que sea más asumible. No obstante, la entidad ha previsto un sistema de compensación si el aforo permitido en algunos partidos es inferior al 100%.

Si un socio, por las restricciones de aforo derivadas de la pandemia, no puede acudir a algún partido, recibirá a final de temporada un reembolso proporcional al número de partidos que no haya podido disfrutar o esa cantidad en forma de descuento en la renovación de la siguiente temporada.

En los casos en los que se decreten partidos con un aforo inferior al 100% las entradas se distribuirán mediante sorteo. Los socios podrán inscribirse para optar a las entradas y se realizará un sorteo dentro de cada uno de los sectores para que los socios acudan al sector del que son socios y se respete, en la medida de lo posible, el rango de precios que han pagado al comienzo de la temporada. Si en un sector hubiese menos solicitudes que plazas, socios no agraciados de otras zonas podrán acceder a dichas entradas. Del mismo modo, si quedasen libres sectores como el de la afición visitante, también se ofrecerían a socios que no hayan resultado agraciados en otros sectores. Si algún sector tiene que ser ocupado por necesidades de LaLiga mientras dure la pandemia, estos socios tendrán prioridad absoluta sobre todos los demás para ser reubicados en los sectores vacíos en la misma proporción que en el resto del estadio. Los socios agraciados para un partido serán los últimos en poder optar a entradas en el siguiente. Evidentemente, los socios agraciados no pagarán cantidad adicional alguna por acceder al estadio.

RENOVACIONES Y PREINSCRIPCIONES DE SOCIOS NUEVOS

Desde este jueves 10 de junio hasta el 4 de julio será posible renovar como socio del Club Atlético Osasuna. Se podrá hacer de forma online (todos los días de la semana y 24 horas al día) y de forma presencial y en las oficinas de El Sadar (de lunes a viernes de 9:30 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas).

Por su parte, a día de hoy el club no puede garantizar que finalmente vaya a poder haber nuevos socios para la próxima temporada. El elevado número actual de socios hace que prácticamente todo el espacio disponible del estadio se encuentre ya prácticamente completo. En cualquier caso, es posible que tras el cierre de la campaña de renovación pueda quedar algún cupo disponible.

En previsión de que eso ocurra, desde el 10 de junio el club abrirá un formulario en su página web para que todas las personas interesadas en darse de alta como nuevos socios puedan realizar una preinscripción gratuita. Una vez que se cierre el periodo de renovaciones, Osasuna determinará si hay espacio para nuevos socios y, en caso afirmativo, dará a conocer el número de nuevas plazas.

Eso ocurrirá a lo largo del mes de julio. Una vez definidas las nuevas plazas disponibles, la entidad llamará a las personas que hayan realizado la preinscripción para que acudan a las taquillas del estadio a partir del día 29 de julio para formalizar la inscripción y elegir su nuevo asiento en El Sadar. El club seguirá el orden de preinscripción para llamar a las personas interesadas en darse de alta en el club, pero priorizará, independientemente del momento de su inscripción, a los socios simpatizantes.

El club también abrirá un período para cambios de localidad el 26, 27 y 28 de julio, gestión que se realizará de forma presencial en las oficinas de El Sadar.

MISMOS PRECIOS QUE LA PASADA TEMPORADA

Los precios para las renovaciones son los mismos de la tarifa oficial de la pasada campaña, es decir, el que pagaron el año pasado los nuevos socios. No se añadirán por tanto más subidas ni habrá días del club durante la campaña 2021/22, por lo que el carnet incluye todos los partidos de LaLiga Santander que dispute el equipo en El Sadar. La Copa del Rey, si llega a disputarse en El Sadar, no está incluida en el carné.

El club aplicará descuentos a diferentes colectivos: los socios con movilidad reducida tendrán un 30% de descuento, los parados un 20%, los socios con mínimo 25 años de antigüedad un 15%, los de la Grada Familiar un 25%, las familias en otras zonas del campo de 3 miembros un 10% y las familias en otras zonas del campo de 4 o más miembros un 15% (explicación detallada de los descuentos para familias en la Guía Explicativa de la campaña de socios 2021/22). Asimismo, los suscriptores en Diario de Navarra tendrán 30 euros de descuento.

AMPLIACIÓN EN UN AÑO DE CIERTOS RANGOS

La temporada pasada el club modificó el funcionamiento de las categorías Joven, Adolescente, Infantil y Txiki. Anteriormente, mientras el abono adulto variaba de precio en función de la zona del estadio en la que se eligiese el asiento, el resto de categorías tenían un precio único, siendo indiferente que un menor eligiese asiento en Palco Tribuna de Preferencia o en Graderío Sur. Osasuna, después de estudiar a otros clubes, decidió la pasada campaña adoptar el mismo sistema que aplica la Real Sociedad y algunas otras entidades.

Esto significa que a partir del año pasado sólo hay un único precio, el que se determine para el abono adulto, y ese precio determina el de todas las demás categorías. El precio del resto de categorías se fija en función de un porcentaje del abono adulto. Por ejemplo, los txikis pagarán a partir de ahora un 15% del precio que tenga el abono adulto en la localidad escogida.

Además, y como novedad este año, el club ha decidido modificar el nombre y el rango de edad de algunas categorías. El objetivo es que casi todos aquellos que el año pasado hubiesen tenido una categoría bonificada por la edad y esta temporada vayan a dar el salto a otra al haber cumplido la edad fijada, puedan beneficiarse de un año más en una categoría más barata y no sufran de este modo una doble subida de precios. Este cambio no se produce de manera excepcional, sino que a partir de ahora será así como queden estructuras las categorías:

+ 65. Se incluye aquí a todos los socios que tengan 65 años o más. Antes recibían un descuento por la edad, pero a partir de ahora conformarán una categoría diferente. Pagan el 80% del precio de un abono.

Sub 23. Los socios de entre 18 y 23 años podrán renovar en esta categoría. Anteriormente sólo abarcaba de 18 a 22 años. Esta categoría supone pagar un 75% del precio del carné adulto.

Sub 17. Dirigida a socios de entre 15 y 17 años. Es la única categoría que no se ha ampliado al estar topada por la mayoría de edad, que confiere más derechos según los estatutos del club. Esta categoría supone pagar el 50% del precio del abono adulto.

Sub 14. Para socios de entre 6 y 14 años. Anteriormente, abarcaba a los socios de entre 5 y 13 años. En esta categoría el carné de socio cuesta el 30% del precio de un abono adulto.

Txiki. Mantiene el nombre, pero también amplía la edad, pasando de estar dirigida a socios de 0 a 4 años a incluir también a los que tienen 5 años. Por lo tanto, la nueva categoría va de 0 a 5 años. Se paga un 15% del carné de un adulto.

Los abonos de estas categorías no se pueden ceder a personas que no cumplan los requisitos de edad. Si prefieren no tener descuento para poder ceder libremente el abono, pueden realizar la renovación de forma presencial en las taquillas del estadio y solicitar un abono de categoría adulta. Además, la Junta Directiva ha decidido que los abonos de estas categorías sí se puedan ceder libremente cuando los partidos se disputen en viernes o lunes.

'SOY ROJILLO-SOY ROJILLA'

En los próximos días, el Club Atlético Osasuna presentará su nuevo carné de simpatizante, que tendrá como nombre “Soy Rojillo- Soy Rojilla”. El carné será actualizado con una nueva imagen, prestaciones y precio, con el objetivo de que más aficionados puedan estrechar su vinculación con el club. La obtención de este carné dará prioridad para quienes quieran ser nuevos socios del club.