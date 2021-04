Arrasate carga contra la Superliga

Actualizada 20/04/2021 a las 19:55

Jagoba Arrasate ha dado su opinión sobre la Superliga en la rueda de prensa previa al partido contra el Valencia. “No podemos compartir algo que no hay por donde cogerlo. Me ha gustado la respuesta del mundo del fútbol y este rechazo. Somos muchos los que pensamos en la esencia de este juego, en los valores de este deporte. Me gustaría por ejemplo ver otra vez a Osasuna compitiendo en Europa como ha hecho tantas veces”.

El técnico ha reflejado lo que menos le gusta sobre este asunto. “Te llega, es una situación de actualidad máxima. Lo que más me molesta es que no se cuenta con los modestos, que somos parte importantísima en el fútbol. Me uno a este rechazo. Se ha visto que el fútbol está muy vivo. Muchos jugadores, entrenadores, aficionados se han manifestado. Creo en la esencia de este juego. Igual soy demasiado romántico, pero no me gusta que no se haga caso a todo esto. El fútbol viene de ahí”.

Arrasate también ha hablado no solo “como entrenador de Osasuna”. “Soy aficionado, soy padre y soy profesor. Cuando hablo de valores y pedagogía, algo he estudiado sobre eso, pienso en mis hijos también. ¿Cómo se vende eso de que el esfuerzo no va a tener recompensa? ¿El trabajo mal hecho no va a tener consecuencias? Me parece un mensaje peligroso más allá de lo futbolístico”.

Por último, se ha referido al grupo que tiene. “Tenemos un vestuario que esos valores los tiene interiorizados. Son muchos canteranos que desde el primer día que pisan Tajonar se les hace ver así. Es gente que lo vive así. Es que no hay por dónde cogerlo. Ni en lo futbolístico ni en lo humano. En lo empresarial entiendo menos igual hay algo que me se escapa”.

