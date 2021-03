Actualizada 13/03/2021 a las 17:41

Medios brasileños y argentinos han apuntado en las últimas horas que el Sao Paulo abordará el fichare de Jonathan Calleri cuando termine su temporada con Osasuna. El interés ha sido reconocido en una entrevista por Muricy Ramalho, coordinador deportivo del club brasileño, si bien ha admitido el alto coste de la operación. "Calleri también me gusta, porque creo que es un jugador interesante, pero aquí está la cosa: a la hora del precio, no se puede competir, no. Es demasiado difícil lo que piden por Calleri. Pero claro que él es un jugador interesante", manifestó el dirigente.

El técnico del Sao Paulo es el exgoleador de la selección argentina Hernán Crespo, que ha seguido las evoluciones del delantero rojillo esta temporada. Su idea es contar con él para la Copa Libertadores 2021. Calleri ya vistió la camiseta del Sao Paulo en 2016. Allí triunfó antes de dar el salto a Europa.

El punta de Osasuna pertenece a un fondo de inversión, con gerencia administrativa en el Maldonado uruguayo. Su cláusula de rescisión es de 20 millones de euros. La idea del club navarro es intentar su fichaje en el caso de que se logre la permanencia, sabiendo de la dificultad de la operación.

Calleri quiere seguir en Pamplona. "Si la dirigencia (junta directiva) puede hacer un esfuerzo, yo estaría encantado. Voy corriendo cada año yendo de club en club. Un lugar donde me encuentro a gusto, me siento cómodo y puedo rendir es Osasuna. Sería ideal quedarme", señaló hace un mes en una entrevista con este periódico.

