Actualizada 07/01/2021 a las 06:00

Las lesiones en la portería de Osasuna se están sucediendo en los dos últimos años. Rubén Martínez, Sergio Herrera y Juan Pérez han tenido percances en los últimos tiempos. En esta ocasión, Rubén está fuera por una fractura en la mano y Juan acaba de recuperarse de una importante lesión muscular. Y con Sergio Herrera sin citar por descanso, ahí estaba Iñaki Álvarez (Pamplona, 1997). Un año después. El portero navarro debutó con el primer equipo en Lorca la pasada temporada. No había tenido minutos desde entonces. Repitió la misma jugada: tranquilidad bajo palos, buenas intervenciones y resultado. No encajó gol firmó y un 0-3. Más no se puede pedir.

“Sabíamos que era un partido difícil ante un equipo de Segunda B que juega bien a fútbol. Sabíamos que era muy importante porque estaban cayendo equipos grandes y queríamos dar la cara. Hemos salido a tope desde el primer minuto”, valoró Iñaki Álvarez, portero del Promesas que ayer se enfundó la camiseta del primer equipo.

Tuvo un partido sin excesivo trabajo, aunque tuvo que aparecer en algunas jugadas importantes. Se quedó sin problemas algún disparo lejano y brilló, sobre todo, en la ocasión más clara de Olot.

Te puede interesar

LA ESTIRADA DEL PARTIDO

Era el minuto 57. El cuadro catalán atacó por la banda izquierda. Problemas. Osasuna reculaba. Vivi armó el disparo desde la frontal pero se encontró con la estirada de Iñaki Álvarez. Y el balón venía rebotado de Oier. Lo cierto es que Sánchez Martínez indicó fuera de juego posteriormente pero la intervención, junto a la base del palo, tuvo mucho mérito.

Iñaki Álvarez se mostró encantado de volver a participar en la Copa. “Es un gustazo jugar con el primer equipo y tener minutos junto a estos jugadores. Me he encontrado bien, el rival era de mi categoría, de Segunda B como el Promesas. He estado cómodo”, relató. Ya había estado en convocatorias esta temporada porque suelen asistir tres porteros, pero sin minutos. Iñaki Álvarez comparte filial y dinámica del primer equipo con Iván Martínez. La portería está bien cubierta.

️ I. Álvarez: "Es un gustazo tener minutos en el primer equipo y jugar junto a estos pedazo de jugadores".#OlotOsasuna pic.twitter.com/QUph7rE0O3 — C. A. OSASUNA (@CAOsasuna) January 6, 2021

Enric Gallego: “Aquí dejé buenos amigos”



Enric Gallego destacó que Osasuna estuvo “bien desde el primer momento” del encuentro. “Ya se han visto sorpresas en la Copa, hemos estado serios y hemos pasado merecidamente. Sabíamos lo que teníamos que hacer, nos vamos contentos con el trabajo”, afirmó Gallego, que disputó todo el partido en la punta de ataque. Primero con Budimir y luego con Brandon. El delantero catalán volvía a la que fue su casa antes de llegar al fútbol profesional, ya que jugó media temporada en el Olot. “Aquí dejé buenos recuerdos, buenos amigos. Me voy contento”, afirmó. Enric Gallego subrayó además la importancia del triunfo para el equipo. “La victoria viene bien para coger confianza y buenas sensaciones”, aseguró.