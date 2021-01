Duelo de amigos en el banquillo

Actualizada 03/01/2021 a las 06:00

Hay saludos que lo dicen todo. El afecto salta a la vista cada vez que se encuentran Jagoba Arrasate e Imanol Alguacil. Abrazos, palmadas en el pecho y confesiones. Tienen una relación muy especial, en sintonía con la de Osasuna y la Real Sociedad, equipos que lideran en el banquillo. Sus caminos siempre han permanecido cerca, de ahí que su trato personal sea excelente. Uno de Berriatua, otro de Orio; el entrenador rojillo fue delantero y el txuri urdin lateral derecho; y ambos curtidos al calor de Zubieta como técnicos. Con 42 y 49 años, respectivamente, han hecho carrera en los banquillos. Curiosamente, primero le llegó la oportunidad al más joven. Jagoba Arrasate se estrenó dirigiendo a la Real en 2013. Antes pasó por el juvenil, etapa que también quemó Imanol. El actual entrenador de Osasuna había sido ayudante de Montanier.

Casualidades del destino, Arrasate comandaba el primer equipo cuando Alguacil estaba en el filial junto al técnico Asier Santana. Cuando Jagoba fue destituido en 2014, quien hoy estará en el banquillo de al lado, se puso al frente hasta que llegó Moyes. Sus trayectorias tienen una identidad compartida. Trato cercano, sin estridencias y naturalidad por bandera.

Ambos han crecido en la Real Sociedad, aunque Arrasate enseguida tuvo que salir rumbo a Soria para abrirse camino junto a Bittor Alkiza. Mientras, Imanol Alguacil trabajó en el filial de la Real. Se convirtió en todo un hombre de club a la espera de una oportunidad que llegó en marzo de 2018.

PROYECTOS ESTABLES

Sus hogares están ahora en Osasuna y la Real Sociedad. Son figuras respetadas y han implantado un estilo claro en sus equipos. Cada cual a su manera y con recursos dispares. No es habitual encontrar proyectos tan asentados en un fútbol de resultados a corto plazo. Jagoba e Imanol han puesto sus raíces en El Sadar y en Anoeta, como los directores deportivos Braulio Vázquez y Roberto Olabe.

El entrenador rojillo vive su tercera temporada, tiene contrato hasta 2022 y la confianza en él por parte del club es plena. Han venido mal dadas en los últimos tiempos, lo que contrasta con el estado idílico de la Real Sociedad, en puestos de Liga de Campeones y jugando la Europa League. El técnico ha firmado la renovación hasta 2023.

Jagoba Arrasate:

“Imanol es aún mejor persona que entrenador”

Jagoba Arrasate evidenció su buena sintonía personal con Imanol Alguacil en la previa del partido contra la Real Sociedad. El entrenador del equipo de San Sebastián se ha convertido en uno de los mejores valorados de la competición. Por los resultados, por su buen fútbol y por la presencia de jóvenes continuamente en las alineaciones.

“Qué buen técnico es Imanol Alguacil”, le preguntaron ayer a Arrasate. “¡Y qué gran persona! Tengo la suerte de conocerlo. Ha demostrado lo buen entrenador que es. Quienes tenemos la suerte de saber cómo es sabemos que es aún mejor persona que entrenador”, comentó el de Berriatua.

FLORES A LA REAL

Arrasate se verá las caras con el equipo que le dio la oportunidad en el fútbol profesional y al que siguió desde pequeño. Puso sobre la mesa las virtudes de uno de los conjuntos más en forma de Primera División. “Sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo rival. Para mí es mejor que el año pasado porque domina más registros y solo dando nuestra mejor versión vamos a tener opciones. Vamos a creer en ello, en que lo podemos hacer bien y que el equipo en los dos últimos partidos ha dado un paso al frente”, expresó.

“Nos conocemos bien. Jugamos un montón de partidos el año pasado. Nos quedamos con el último en Anoeta donde creo que estuvimos bien pudiendo ganar”, apuntó Arrasate como referencia a seguir. “Vamos a un campo muy difícil y tenemos que hacer un partido prácticamente perfecto y, más allá de las bajas que tenemos, vamos convencidos de nuestro plan”, declaró Jagoba Arrasate.

Imanol Alguacil:

“El fútbol no está siendo justo con Osasuna”

El entrenador de la Real Sociedad, Imanol Alguacil, no espera ninguna concesión de un Osasuna que llega muy apremiado a San Sebastián por los malos resultados y aseguró que “el fútbol no está siendo justo” con el conjunto navarro.

“En los partidos que yo he visto al menos están haciendo las cosas bien. Presionan los 90 minutos, atacan bien por las bandas, rematan un montón de veces pero no están convirtiendo las ocasiones que tienen y les faltan resultados. Tiene buenos rematadores, gente que centra, los medios se incorporan...”, señaló un Alguacil que no tiene dudas de que el equipo rojillo “irá hacia arriba”.

“Por el bien de Osasuna, que nos cae bien y, sobre todo por Jagoba, espero que a partir de la semana que viene acierten más, porque entonces conseguirán los resultados”, indicó Imanol, gran amigo de Arrasate.

Adelantó que tendrá que contar este domingo con los mismos hombres que ganaron al Athletic porque no ha recuperado a los lesionados, con los que sí espera volver a contar en breve, al menos con algunos de ellos, para “el maratón de partidos después del partido ante el Sevilla”. De esta manera, son baja segura David Silva, Adnan Januzaj, Joseba Zaldua y Asier Illarramendi.

“Tengo la mejor plantilla posible y es importante que estemos todos. Este año es diferente porque estamos siempre pendientes de los resultados de los PCR y no estoy tranquilo hasta que el médico me los da. Hay que ser precavidos y con tantos encuentros y lesiones, gestionar bien las cargas y los minutos para ser competitivos”, comentó el de Orio, que no tiene contemplado realizar fichajes de invierno.

