El aragonés Jaime Latre, colegiado para el Osasuna-Alavés

Actualizada 27/12/2020 a las 16:51

El árbitro del Comité Aragonés Jaime Latre arbitrará el partido Osasuna-Alavés, mientras que Sánchez Martínez, del Comité Murciano, ha sido designado por el Comité Técnico de Árbitros para dirigir el derbi vasco entre el Athletic Club y la Real Sociedad, el próximo 31 de diciembre, correspondiente a la decimosexta jornada de Liga.

Designaciones arbitrales de la 16ª jornada de Liga:

Martes, 29 de diciembre

Sevilla - Villarreal Soto Grado (C: Riojano)

Barcelona - Eibar Alberola Rojas (C. Castellano-Manchego)

Cádiz - Valladolid Hernández Hernández (C. Las Palmas)

Levante - Betis Estrada Fernández (C. Catalán)

Miércoles, 30 diciembre

Granada - Valencia Cordero Vega (C. Cántabro)

At. Madrid - Getafe Gil Manzano (C. Extremeño)

Celta - Huesca Munuera Montero (C. Andaluz)

Elche - Real Madrid Figueroa Vázquez (C. Andaluz)

Jueves, 31 diciembre

Athletic - Real Sociedad Sánchez Martínez (C.Murciano)

Osasuna - Alavés Jaime Latre (C. Aragonés).