La lista de fallos arbitrales en contra de Osasuna

La polémica arbitral viene salpicando a Osasuna, especialmente en el último mes. La mala dinámica pesa y los fallos de los colegiados y las desconexiones del VAR tampoco ayudan. Desde el club, Jagoba Arrasate y Braulio Vázquez han mostrado su malestar dejando claro que parten de una autocrítica. "Estoy muy enfadado porque en las últimas jornadas podemos enumerar una serie de errores que dificultan el desarrollo del partido. No estamos teniendo suerte con esas decisiones”, decía Jagoba Arrasate tras caer con el Villarreal. Puso en el foco el agarrón a Calleri dentro del área y la roja a Aridane, injusta en su opinión. Pero el técnico dejó claro que se trata de una situación que viene de atrás. El director deportivo Braulio Vázquez ha coincidido en el discurso. “Puedo hacer una lista como Mourinho. Esto viene de lejos”, ha asegurado en la COPE.

¿Cuál es esa lista? ¿Qué errores han penalizado a Osasuna? Lo cierto es que en las últimas semanas ha habido al menos una jugada polémica en contra de sus intereses en cada partido. Sin entrar en interpretaciones más abiertas como la rigurosa expulsión a Aridane, el penalti de Sergio Herrera en Valladolid o el de Moncayola en Sevilla, el equipo de Arrasate colecciona decisiones fallidas que han costado caro. Estas han sido las más evidentes.

Jornada 10. OSASUNA 1-1 HUESCA. Penalti a Jony

Una de las acciones más claras se produjo contra el Huesca. Ni el colegiado Pizarro Gómez ni Díaz de Mera, al mando del VAR, consideraron que fuera penalti una zancadilla de Pedro López a Jony Rodríguez dentro del área. Acababa de empezar la segunda parte y el Huesca ganaba 0-1. Jony encaró al lateral del Huesca cuando se internaba en el área. Al buscar el balón en carrera se topó con el pie izquierdo de Pedro López. El extremo se fue al suelo y protestó la jugada.

Jornada 11. BARCELONA 4-0 OSASUNA. Falta en el 1-0

El primer gol del Barcelona contra Osasuna dio la vuelta al mundo porque Leo Messi estiró el brazo al intentar rematar al estilo Diego Armando Maradona y la 'mano de Dios'. El gesto se hizo viral. Pero lo que pasó más inadvertido fue que el argentino golpeó a Oier Sanjurjo con el otro brazo cuando el rojillo peleaba por salvar el gol. Mateu Lahoz cogió el balón sabiendo que algo raro había pasado en una acción de muchos contactos. Concedió el gol cuando la falta era evidente y supuso el gol.

Jornada 12. OSASUNA 0-2 BETIS. Penalti a Enric Gallego

Contra el Betis, Ante Budimir marcó el primer gol del partido pero se anuló por fuera de juego. Efectivamente el croata estaba más adelantado al rematar. Sin embargo, en la repetición de esa jugada se aprecia un claro agarrón de Marc Bartra a Enric Gallego, que trataba de ganar la posición para buscar el balón. El que pudo ser el 1-0 fue anulado correctamente, pero el VAR no consideró como penalti esta falta dentro del área. Otra desconexión del videoarbitraje.

Jornada 13. VALLADOLID 3-2 OSASUNA. Mano de Bruno dentro del área

Osasuna pudo disponer de otro penalti en el José Zorrilla para hacer el 1-3 justo antes del descanso pero, de nuevo, no se estimó oportuno pitar una mano de Bruno en el interior del área. El defensa del Valladolid desvió la trayectoria de la pelota en una jugada a balón parado. De hecho Budimir remató con la cara al no esperar ese desvío. Cordero Vega se echó la mano al pinganillo antes de decretar el descanso. Era una jugada difícil de ver en directo, pero que el VAR debió haber señalado. Alberola Rojas estaba en la sala VOR. No se señaló la pena máxima. Algo que sí ocurrió en la segunda parte cuando no dudó en pitar el penalti de Sergio Herrera sobre Joaquín.

Jornada 14. OSASUNA 1-3 VILLARREAL. Agarrón a Calleri

La última acción se ha producido ante el Villarreal. Jonathan Calleri sufrió un intenso agarrón de Raúl Albiol dentro del área en el minuto 13 con 0-1 en el marcador. El árbitro Figueroa Vázquez no señaló la acción, ni Melero López desde el VAR. Después, Aridane vio la roja por frenar la progresión de Fer Niño. El colegiado interpretó que se trataba de una ocasión manifiesta de gol.