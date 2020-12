Arrasate: "Estamos ante un mes muy importante"

Actualizada 05/12/2020 a las 13:17

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Jagoba Arrasate, ha afirmado que su equipo encara “un mes muy importante” antes de arrancar este domingo, 6 de diciembre, ante el Betis el carrusel de partidos en diciembre

“Tenemos cinco partidos de Liga y uno de Copa donde queremos estar bien porque entendemos que, si estamos a nuestro nivel, podemos sumar para acercarnos al objetivo. Queremos empezar bien ganando al Betis”, ha declarado Arrasate en rueda de prensa.

Arrasate ha comentado que tiene la ocasión de “sumar de tres” para dar “un salto en la clasificación” en una fecha “marcada” para su equipo.

“No tenemos que cambiar mucho del último partido en casa (Huesca 1-1). Como terminamos aquel duelo, tenemos que iniciarlo mañana”, ha destacado Arrasate antes de opinar que el partido de Barcelona “está fuera de contexto en algunas cosas”.

“No me fio del Betis. Tiene grandes jugadores y un entrenador contrastado que sabe manejarse en estas situaciones”, ha opinado sobre su rival, así como ha hecho referencia a los últimos partidos de los verdiblancos “que igual no han sido los mejores”.

Sobre el gol que le está faltando al equipo, el técnico vasco ha afirmado que “sí se está generando peligro y lo normal es que, si generas, el gol acaba llegando”.

David García regresa a una convocatoria tras estar ausente ante el Barcelona por ser un contacto estrecho de un positivo en covid-19 y su ‘jefe’ ha dicho que dota de “estabilidad, jerarquía, salida y juego aéreo” al equipo.

“Por mucho que te den rabia, no mejoras. Queremos mejorar y crecer como equipo”, ha opinado Arrasate sobre las últimas acciones en las que el VAR no ha sido favorable a Osasuna.

Del regreso a una convocatoria de Brandon y del argentino Jonathan Calleri después de sus respectivas lesiones, el míster ha indicado que les otorga “más opciones de cara al ataque”.

“Jonathan estaba en un gran estado de forma y lo necesitamos. La vuelta de Brandon es una alegría después de estar tantos meses fuera. Lo que quiere un entrenador es tener variantes y gente con ganas”, ha explicado el preparador del cuadro rojillo.

“Un delantero puede hacer gol hasta estando cojo. Mañana mismo nos pueden ayudar si el contexto lo requiere”, ha finalizado la conferencia telemática el míster de Osasuna.

