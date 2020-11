El tuit del Barcelona que no ha gustado a la afición de Osasuna

Actualizada 30/11/2020 a las 19:52

No fue una acción decisiva en un partido tan desigual como el del domingo. Osasuna cayó con toda justicia goleado por el mal partido que realizó. Sin embargo, hay aficionados rojillos que con razón se quejan de la acción del 1-0 a la media hora del partido. Las imágenes demostraron que Leo Messi obstruyó a Oier en el área pequeña. El capitán de Osasuna no pudo realizar el salto para intentar evitar que el balón que venía por el aire tocado por la rodilla de Braithwaite se colara en la red. Antes, también pudo haber falta del ariete azulgrana a Sergio Herrera, pero lo que queda en evidencia es que el astro argentino hizo falta a Oier.

Mateu Lahoz interpretó que no. Y ahí, si lo tenía tan claro sin ni siquiera consultarlo en el monitor a pie de campo como parece ser, el VAR ya no podía intervenir. Lo curioso del caso es que Messi cometió una infracción con su mano derecha y abrió la palma de la izquierda en el salto mirando el balón, emulando sin querer el gesto de la "mano de Dios" de Maradona en el Mundial de México 86 en el épico partido contra Inglaterra. Así lo ha expresado la cuenta oficial del Barcelona en un tuit que no ha gustado a la parroquia osasunista ni a muchos aficionados al fútbol que nada tienen que ver con Osasuna.

"La mano de D10s", ha sido el texto. La imagen, más allá de toda esa comparativa con Diego Armando, no deja dudas de que el 1-0 no debió subir al marcador. El equipo rojillo fue un convidado de piedra de un homenaje al que se le sigue sacando punta.

MATEU LAHOZ Y EL ACTA El colegiado valenciano solo mostró una amarilla el domingo. Fue a Leo Messi por despojarse de la camiseta y mostrar la que llevaba por debajo, la de Newell's en homenaje a Maradona. El reglamento le obligaba a amostarle. El Barcelona deberá pagar 3.000 euros, salvo que la amarilla se anule. El caso es que Mateu Lahoz no tenía ninguna necesidad de ofrecer tantos detalles en el acta, pero optó por escribir hasta la fecha de la elástica que lució Diego Armando. "En el minuto 73 el jugador (10) Messi Cuccittini, Lionel Andres fue amonestado por el siguiente motivo: Por quitarse la camiseta, tras la consecución de un gol, mostrando una nueva camiseta del equipo Newells Old Boys, de la temporada 93/94, con el dorsal número 10 en la espalda", reflejó. ¿Era necesario? La mano de D10s pic.twitter.com/sFLV6OBhyr — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 30, 2020