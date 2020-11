Osasuna Promesas, superior al Ebro, no pasa del empate

Actualizada 08/11/2020 a las 06:00

A Osasuna Promesas le falta gol. El filial rojillo no pudo pasar del empate a cero ante el Ebro en un duelo que se agitó en la segunda mitad y que los rojillos merecieron ganar por las ocasiones generadas. No fueron excesivas pero sí claras. Sin embargo, no estuvieron acertados de cara a portería en la lluviosa tarde de este sábado.

El veterano y oficioso Ebro salió al anexo de Tajonar con ganas de dar guerra. Por los pies de Carri circulaba todo el ataque del conjunto aragonés y, nada más empezar, ya sacó a relucir su calidad. El ex del Melilla pudo poner por delante a los visitantes con un disparo que salió desviado tras una buena acción junto al delantero Guti. Poco después, nuevamente Carri inició una jugada que acabó con el tiro de López. Salió blando, centrado y a las manos de Iñaki Álvarez. Un calentamiento para el meta rojillo que jugó este sábado en vez de Iván Martínez, convocado con el primer equipo ante el Sevilla.

Antes del descanso, llegó la acción más clara de los primeros 45 minutos. José Hualde, encarador nato en banda, buscó las cosquillas a Palomares y se las encontró. Salió bien del quiebro contra el lateral y puso un centro a medio altura que despejó mal Espín. El rechace le cayó a Joel que voleó de zurda por encima del larguero.

SE AGITA EL PARTIDO

La segunda parte fue a otro ritmo. El partido se agitó. Más bien, el Promesas le dio una marcha más. Cárdenas no pudo aprovechar un error garrafal de la zaga aragonesa. Se quedó solo dentro del área tras una falta lateral, pero su disparó, que tocó ligeramente Loscos, se estrelló en el palo.

Seguidamente, una combinación de pases entre José Hualde y Endika por la izquierda terminó con el centro de este último que remató fuera Javi Martínez. Se acercaba el Promesas pero no conectaba con disparos a puerta.

El Ebro tampoco se quedó atrás y buscó sus opciones con transiciones rápidas que hicieron daño a los de Santi Castillejo. En una de ellas, Joserra se plantó ante Iñaki Álvarez y armó un potente disparo que el meta rojillo despejó cual portero de balonmano.

Tras esta acción, Castillejo metió a Álvaro Muro y a Grabiel Lizarraga en el campo en busca de otra marcha más arriba en los últimos quince minutos. La encontró a través de Muro, que se entendió a la perfección con Jony en un par de paredes, y se plantó mano a mano con Loscos. El recién incorporado tiró raso y cruzado, pero el meta visitante la mandó a córner.

El partido estaba a punto de concluir y el Ebro tuvo la última. Joserrá asistió a López, que estrelló su disparo en los pies de Iñaki Álvarez. Al final, salvó un punto.

Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas: “Si queremos estar arriba, no hay que perdonar”

Santi Castillejo, entrenador de Osasuna Promesas, se marchó contento con el partido “completo” que hizo el equipo, pero sí reconoció que “no podemos perdonar tanto si queremos estar arriba”. Así valoró el empate ante el Ebro.

“Ha sido un partido bastante más completo a los anteriores. La primera parte ha estado muy igualada. Hemos tenido esa ocasión de Joel. Y en la segunda hemos sido superiores. Hemos tenido cuatro claras pero hemos perdonado. Encima en el último minuto hemos podido perder en la única que ellos han tirado a puerta. Al final son partidos igualados que si no eres capaz de marcar pues no puedes ganar. Me quedo con la gran segunda parte del equipo”, comentó Castillejo.

Sobre si el resultado le pareció injusto, el técnico no quiso excusarse en ello. “Injusto o no, al final lo que determinan los partidos es marcar gol. Hemos podido merecer más, pero no nos equivoquemos. Esto es fútbol y hay que meterlas. Las áreas son las que mandan y ellos han podido ganarnos en la que han tenido”, dijo.

Por último, en relación a esa última llegada del Ebro, destacó la actuación del portero Iñaki Álvarez. “Él está para eso. No nos llegan mucho, pero cuando nos llegan el portero nos tiene que dar esa consistencia. Iñaki es un portero de garantías”, concluyó Santi Castillejo.

