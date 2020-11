Actualizada 06/11/2020 a las 06:00

Osasuna ha recibido un aluvión de candidaturas para la asamblea de socios compromisarios. El club batirá con creces el récord situado en 597 de hace de cuatro años. Aquella movilización fue la más importante en la historia de la entidad, algo que se superará.

En total el club cuenta con 11.815 socios mayores de edad y con un año de antigüedad, que por lo tanto son electores y elegibles en el proceso a la asamblea de compromisarios. Son compromisarios con plaza fija los 100 socios más antiguos de la entidad que manifiesten su deseo de serlo, y el censo se dividirá en doce millares teniendo que elegir 33 representantes por cada millar. Es decir, la próxima asamblea tendrá un máximo de unos 500 socios compromisarios. Hay dos millares más respecto a la última elección.

Teniendo en cuenta las candidaturas recibidas habrá que realizar votaciones en todos los millares, ya que hay más de 33 propuestas en cada uno. Si no los hubiera saldrían elegidas las personas no habría elecciones. No es el caso. Son elegidos para cuatro años.

VOTACIÓN PRESENCIAL

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el próximo 12 de noviembre. El documento, disponible en la web de Osasuna, se puede enviar por correo electrónico firmado y escaneado o entregarlo de manera presencial.

La votación tiene que ser física. El sistema concreto y el lugar serán anunciado en su momento en función de la situación de la pandemia y las restricciones. Se podrán emitir hasta 33 votos. Esta nueva asamblea será la que debería aprobar las cuentas y el presupuesto antes de final de año, aunque las fechas y las circunstancias las marca el covid.

