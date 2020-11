Moncayola se convierte en un fijo en la selección sub-21

Actualizada 06/11/2020 a las 14:10

El centrocampista de Osasuna Jon Moncayola ha sido incluido por el seleccionador español sub-21 en la convocatoria para los encuentros frente a Islas Feroe e Israel.

El seleccionador español sub-21, Luis de la Fuente, analizó en rueda de prensa la convocatoria de 23 futbolistas para los encuentros frente a Islas Feroe e Israel entre los que se encuentra el futbolista de 17 años del FC Barcelona Pedri, del que destacó su "madurez a pesar de su juventud" que le hace "jugar con naturalidad a pesar de la presión que tiene en su club".

"Como futbolista, (destaca) la grandísima calidad que ha demostrado en un grandísimo club como el Barça. Tiene una capacidad de progreso excepcional y está aprovechando muy bien las oportunidades. No sorprende la madurez que tiene a pesar de su juventud, y eso lo traslada al campo. Todo esto da la posibilidad de redimir muy bien y jugar con naturalidad a pesar de la presión que tiene en su club", dijo.

"Pedri está haciendo un grandísimo trabajo en su club, es un jugador reconocido en todo el fútbol nacional a pesar de su juventud. Es un chico importantísimo y si sigue progresando tendrá las puertas abiertas de la absoluta. Ahora a disfrutarlo nosotros y que siga creciendo y compitiendo a nivel internacional siendo tan joven", continuó.

Un Luis de la Fuente que no quiso establecer comparaciones con otro futbolista: "Pedri tiene que parecerse a Pedri, no soy muy de sacar parecidos. La virtud del gran futbolista es ser él y parecerse a Pedri tiene que ser su objetivo. Hay un anuncio de Nadal, que es mi ídolo, en el que le dice a un niño que no tiene que parecerse a Nadal, si no a él mismo. Su virtud es tener claro este concepto y se equivocaría si tratase de emular a alguien", comentó en una rueda de prensa virtual.

La ausencia destacada de la lista fue Riqui Puig, en quien el técnico confía a pesar de su poca participación en el Barcelona: "Sigue siendo un jugador muy importante para nosotros, pero era momento para ver a otros jugadores con mas continuidad y minutos, pero sigue siendo un jugador muy importante. Seguimos contando con todos los que han estado y con otros que todavía no han podido venir, pero de aquí a marzo les tendremos en cuenta seguro", comentó.

Además, aprovechó la comparecencia ante los medios de comunicación para mandarle un mensaje de ánimo tras haber contado con tan solo tres minutos a las órdenes del holandés Ronald Koeman: "No he hablado con Riqui, hablé en otras ocasiones con él y sabe lo que pienso. En otros momentos con pocos minutos ya conté con él y lo que tiene que hacer ahora es trabajar más duro para hacerse un hueco con el Barcelona. Desde aquí mandarle ánimo para reivindicarse".

Un futbolista que no está contando con el protagonismo esperado, pero que aun así repitió en la lista es Óscar Rodríguez, quien llegó a ser llamado por Luis Enrique para la absoluta hace dos convocatorias.

"No es lo mismo, con todo mi cariño, jugar en el Leganés que en una plantilla tan importante como el Sevilla. Tienen que trabajar para buscar su espacio en clubes que no se consigue con tanta facilidad. Óscar, a pesar de tener pocos minutos en su club, es muy importante para nosotros y esto seguro que le da fuerzas para plantar cara a esta situación", analizó.

Siguiendo con nombres propios, el seleccionador Sub-21 normalizó la situación que vive Kepa Arrizabalaga, a quien conoce muy bien de las categorías inferiores, en el Chelsea, donde ha perdido su puesto como titular en la portería.

"Es un chico que ya está en la absoluta y es un grandísimo portero. Él está preparado y sabe soportar ese tipo de presión, lo único que necesita es seguir teniendo confianza, que la tiene, y eso hace que pueda rendir con más tranquilidad. La presión es algo normal, sin ella no se podría seguir creciendo. Creo que es una parte natural del fútbol", comentó.

Respecto a la convocatoria, de la Fuente aseguró que busca formar un equipo y que por ello repite la base con tan solo cuatro cambios respecto a las anteriores citas de octubre: "En líneas generales seguimos progresando, intentamos ensamblar un equipo en base a las pocas oportunidades que tenemos. Todos se lo han ganado y se lo merecen. Estos dos partidos no son trascendentes para la clasificación, pero queremos ganarlo porque es nuestra responsabilidad y queremos crecer sobre la victoria. Ese concepto de equipo que es bastante complejo, queremos ir consolidándolo. Intentamos darle ese sentido de equipo y cerrar círculo porque no tenemos muchas más oportunidades", dijo.

Una lista en la que se estrenó Roberto López, de la Real Sociedad: "Había estado conmigo en la Sub-18. Nos puede ofrecer cosas diferentes, confiamos en él y buscamos cosas diferentes en una posición en la que no tenemos muchas oportunidades en España como es la de delantero o segundo delantero. Le conocemos muy bien y esperamos que va a responder a la exigencia que hay a nivel internacional. Queríamos que se integrase en este grupo del que no conoce a muchos compañeros", dijo al ser preguntado por EFE.

Otra demarcación en la que no cuenta con futbolistas que tengan minutos en sus clubes es la de portero. Preguntado por Iñaki Peña, del Barça, ponderó su experiencia en la élite y su aporte al vestuario.

"Es un portero muy valorado en su club, lleva muchos años conviviendo con la primera plantilla y con nosotros lleva viniendo mucho tiempo. Confiamos plenamente en él. Los porteros que hemos traído no son precisamente porteros que tengan muchas posibilidades en su club, pero es lo que vivimos. Cada vez que ha venido nos ha demostrado en los entrenamientos que ha seguido creciendo, además aporta mucho al grupo", comentó.

Además, Luis de la Fuente aseguró no querer pensar ya en la lista definitiva para el Europeo Sub-21 que se disputará en marzo y mayo en Hungría y Eslovenia, en el que España defiende título, y en la que podrían estar, por edad, jugadores que ahora son imprescindibles para Luis Enrique como Dani Olmo, Ansu Fati, Eric García y Ferran Torres.

"No hemos hablado del tema porque realmente son jugadores que están dentro de la estructura de la Federación y en su momento se pensará que es lo más adecuado. Lo importante es que están haciendo un grandísimo trabajo y eso tenemos que celebrarlo y felicitarnos. No me preocupa ese detalle ahora, cuando llegue tomaremos la medida oportunidad. Me preocupa ahora más ver a otros jugadores y no tener posibilidad de otra convocatoria más", aseguró.

La selección española Sub-21 se concentrará desde el próximo lunes 9 de noviembre en Marbella para disputar los encuentros frente a Islas Feroe, el 12 (19:00 horas CET), e Israel, el martes 17 (18:45 horas), en el el Estadio Municipal Antonio Lorenzo Cuevas de Marbella (Málaga).

La lista de 23 convocados de Luis de la Fuente la componen:

- Porteros : Iñaki Peña (FC Barcelona), Josep Martínez (Leipzig) y Álvaro Fernández (Huesca).

- Defensas : Alejandro Pozo (Eibar), Pedro Porro (Sporting de Portugal), Jorge Cuenca (Almería) Manu Hernando (Ponferradina), Hugo Guillamón (Valencia), Enrique Clemente (Logroñés), Pedrosa (Espanyol) y Cucurella (Getafe)

- Centrocampista : Jon Moncayola (Osasuna), Zubimendi (Real Sociedad), Óscar Rodríguez (Sevilla), Bryan Gil (Eibar), Fran Beltrán (Celta de Vigo), Manu García (Sporting de Gijón) y Roberto López (Real Sociedad).

- Delanteros : Brahim Díaz (Milan), Ander Barrentxea (Real Sociedad), Javi Puado (Espanyol), Pedri (FC Barcelona), y Dani Gómez (Levante).