Braulio, sobre su renovación: “Todo llegará, estoy a gusto”

Braulio finaliza su relación contractual con Osasuna a final de temporada. Su llegada en 2017 ha ido aparejada con el resurgimiento y crecimiento deportivo del club, de Segunda a Primera División, hasta haber encontrado aquí ese punto de estabilidad para competir con garantías.

Ahora está por ver qué depara el futuro. Arrasate tiene contrato hasta 2022 y el director deportivo es partidario de seguir en una institución en la que se siente cómodo trabajando con un alto nivel de compromiso. Sin embargo, sabe que no todo depende de él. Dentro de un justo un año hay elecciones a la presidencia y su continuidad la vincula a la de Luis Sabalza. El actual mandatario no puede presentarse por estatutos a la segunda reelección pero es algo que no descarta. Debería planteárselo a la asamblea. El deseo de Sabalza, además, es pagar el coste de la reforma y ampliación de El Sadar. El plazo abarcaría otra legislatura.

En cualquier caso, Braulio fue preguntado el miércoles por su futuro. “Eso ya no depende solo de mí. Estoy muy a gusto y ya todo llegará”, afirmó el gallego, que no está preocupado por ello. “Mi plan es disfrutar del día a día que tengo aquí con la gente. Sabéis que tengo amigos más que compañeros de trabajo. Lo digo porque no sé el tiempo que estaré aquí en Pamplona, pero estoy muy a gusto. Pero no depende solo de mí, También depende de la directiva”.

Cada asunto, en su debido momento. “Tendrá sus tiempos. No estoy preocupado, al final me preocupa el día a día, ir a Sevilla y recuperar jugadores A día de hoy, lo de menos es mi renovación”.

El club no contempla fichajes en invierno



No está en los planes acometer refuerzos en invierno. Por dos razones. “Nuestro mercado es que se recuperen nuestros jugadores. Además a nivel económico no podríamos, salvo que hubiera salidas o algún ingreso. No tenemos capacidad. Todo es mejorable, pero estoy muy contento con la plantilla que tenemos”, dijo Braulio.

Destacó la competencia Juan Cruz-Iñigo Pérez en el lateral. “Juan me encantó el día del Athletic. Sacó dos balones cruzados que Pervis, con todo lo bueno que es, no habría podido. Caía ahí Williams, que otra cosa no, pero rápido es un rato. Iñigo también está muy bien. A Juan le metimos a los toros sin entrenos y necesita ritmo”. F. C.

La oferta a Roberto Torres es “bastante interesante”

La renovación de Roberto Torres continúa sin cerrarse. El de Arre finaliza en principio su contrato en junio y tiene encima de la mesa una oferta para continuar. De momento no se ha alcanzado el acuerdo. “Supongo que estará meditando todo. Tiene una oferta de hace un mes”, indicó Braulio sobre el emblema rojillo. “Ha cambiado de agencia de representación también. La idea es que, si por es mí, se retire aquí. Le hemos hecho una oferta que considero que es bastante interesante. Lo tendrá que valorarlo con sus agentes y con su familia. La idea es que siga siendo un jugador importante y que se retire aquí”. F. C.

El perfil diferente de Calleri, Gallego y Budimir

Los tres son delanteros de altura. El ataque de Osasuna esta temporada ha cambiado. Pero eso no quiere decir que sean parecidos. “La estructura física no tiene nada que ver con los perfiles. A nivel técnico no tienen que ver, pueden ser complementarios”, explicó el director deportivo de Osasuna. “Calleri es el más mixto. Budimir es más de caer a bandas y asociarse pese a que sea altísimo. También juega protege bien y muchas veces por alto gana por anticipación. Enric es diferente, tenemos el recurso de jugar con él pero juega muy bien de espaldas. Gana unas disputas diferentes por alto, sin tener que ganar el primer palo o el segundo”.

“TODAVÍA NO HEMOS VISTO AL OSASUNA QUE PODEMOS VER”



Braulio considera que Osasuna no ha desplegado todo su potencial en este inicio de temporada. Las lesiones tienen la culpa. “Todavía no hemos visto al Osasuna que podemos ver. Nos han faltado y nos faltan jugadores importantes. Después del parón espero que podamos recuperar a la mayoría de futbolistas, salvo Brandon, que va dando pasos importantes ,y el Chimy, evidentemente baja para mucho más tiempo”.

El director deportivo avanzó que Darko empezará en “dos o tres semanas” a entrenar con el grupo toda la sesión y citó a Torró, Calleri, Aridane, Budimir y Torres como bajas clave en este inicio. Además de la puesta a punto de Jony. “Si están todos las herramientas para Jagoba se multiplican. Hay más posibilidades de que aumente la competitividad y el rendimiento”.

LA PRIMERA PARTE DEL SÁBADO

Osasuna cuenta con más registros este curso, sabiendo que en el lateral izquierdo hay menos recorrido. “Hemos perdido velocidad, no nos vamos a engañar, teníamos un lateral izquierdo que a la vez era 3 y un 11, Era Pervis. Marcaba muchísimo nuestro juego ofensivo”.

En esa banda, más adelantado, se está integrando Jony, “que está cada vez mejor”. “Que las ocasiones se marquen o no es otra cosa. El otro día dio dos pases de gol a Enric y Rubén. El partido anterior lo mismo. Nos viene muy bien, nos da velocidad por banda. Lo que quiero es que se pongan en forma la mayoría de los futbolistas y tendremos más posibilidades”.

Braulio se quedó encantado de la primera parte que hizo el equipo contra el Atlético. “Me pareció sinceramente la mejor del año. Te vas perdiendo 0-1. Hay que hacer los análisis no solo por el resultado. Luego fue superior el Atlético, es lo normal. Pero Osasuna minimizó a un equipo tremendo con jugadores de 126 millones de euros como Joao Félix. Por eso los vale, por lo bueno que es”.

“Pido para que veamos a un Osasuna con más opciones y diferentes estilos de juego. Y para eso se tienen que recuperar jugadores y coger la forma. El parón nos va a venir bien. Eso nos hará ser mejores. Y aun así estoy contento con los puntos que tenemos”.