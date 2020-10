Actualizada 31/10/2020 a las 06:00

Juanfran Torres, que actualmente milita en el Sao Paulo brasileño, recordó ayer su paso por Osasuna. El defensor no tuvo dudas en hacer una confesión. “El gol al Real Madrid en El Sadar fue el más importante de mi vida”, afirmó. “Fueron años increíbles, muy importantes en mi vida, y la gente se portó de maravilla. Disfruté mucho a pesar de lo que sufrí cuando estuvimos a punto de descender”, reconoció el jugador, que asegura identificarse con los valores de los navarros: trabajo, cercanía y humildad.

En Navarra no pudo levantar ningún título, sino “algo mucho mejor”, ver nacer a su hijo Óliver, “un navarrico más”. Guarda con especial cariño una foto que se hizo con él junto al resto de la plantilla, en un partido frente al Almería.



Su salida del Real Madrid. “Capello me pidió que me quedase; a pesar de tener por delante a figuras como Figo y Beckham, me aseguraba que podría jugar algunos partidos, pero yo ansiaba más minutos”.



La afición de Osasuna. ““Tiene una afición de diez; Osasuna estará siempre en mi corazón y seré rojillo hasta el último día. Jugar en El Sadar era algo increíble. Lo que más importa en Pamplona es dejarse la vida por el equipo. Allí se valora la lucha y el trabajo, algo que gusta”.



El penalti del Bernabéu. “Hable con él (Pérez Burrull) después de ese partido. Fueron dos penaltis claros. El Bernabéu metía mucha presión”.



La anécdota con los iraníes y las alabanzas a Puñal. “Con Nekounam y Masoud hablaba por señas. Mientras que con Patxi era diferente. Conocía mi forma de jugar y me hablaba mucho dentro del césped”.