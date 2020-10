El rojillo centenario

Actualizada 31/10/2020 a las 06:00

"Interior izquierdo, con el número 10”. No duda ni lo más mínimo. Responde rápido y contundente. Luis Miguel Fernández Jiménez puede que, caprichos de la edad, no recuerde nítidamente otros detalles o facetas de su vida, pero no olvida su posición y el dorsal que llevaba cuando, en la década de los 40, jugó al fútbol en los que fueron sus “tres equipos”: Baztan, Osasuna e Izarra. El pasado 7 de octubre, y con una celebración reducida y amoldada a la actual situación sanitaria, este pamplonés,