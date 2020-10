Xabi Cárdenas: “Si hay positivos, el fútbol es secundario”

Actualizada 27/10/2020 a las 06:00

Xabi Cárdenas Añorga (Usurbil, 1998) ha sido una de las seis incorporaciones que ha hecho Osasuna Promesas este verano. El centrocampista habla sobre cómo vivió el filial rojillo esos diez días de confinamiento que tuvo que pasar el equipo por los seis positivos en coronavirus. El domingo pasado, debutó con derrota ante el Tudelano.



¿Cómo fue el confinamiento de diez días que tuvo que atravesar todo el equipo?

Fue duro. Al principio pensábamos que íbamos a poder entrenar, pero a los tres días salieron más positivos y tuvimos que estar diez días confinados. Pero eso no sirve de excusa para el resultado contra el Tudelano. Empezamos a entrenar el jueves y el partido fue el domingo. Todos queríamos ganar y no servía de nada poner excusas.

¿Fue un revés para ustedes volver a confinarse después de una pretemporada tan larga y a las puertas de empezar la competición?

Sí, pero fue más duro la incertidumbre que teníamos. No sabes realmente cuando vas a jugar porque igual hay mas postivos en el equipo. El jugador al final entrena para jugar y te quedas sin eso.

¿Cómo reaccionaron a la noticia de los positivos?

Lo primero por lo que te preocupas es por la gente que ha dado positivo. Preguntas a ver si están bien, si son asintomáticos y, si viven con gente de riesgo, ver cómo están ellos también. Todos queríamos jugar, pero cuando salen tantos positivos es todo un poco incierto y el fútbol pasa a un segundo plano porque igual tú también puedes estar contagiado. Aunque des negativo en el test, puede ser un falso negativo.

¿Como lo vivió usted?

Yo vivo solo en Pamplona y no iba a tener ningún problema si hubiese dado positivo. Pero otros que pueden vivir con sus padres o con gente de riesgo, pues para ellos puede ser un traspiés más grave.

¿Qué hizo esos diez días?

No podíamos salir de casa. Entonces yo cogí el primer día un montón de comida para los diez de confinamiento. Luego, con el deporte, hacíamos lo que podíamos. Yo vivo en una casa pequeña y me hacía algún sprint en el pasillo y ejercicios para no perder mucha forma física.

¿Se pareció un poco a lo que se vivió entre marzo y mayo?

Sí, fue parecido. Te pilla en un momento óptimo de forma, con muchos entrenamientos en las piernas y de nuevo, otra vez, confinados. Físicamente, no hemos perdido tanto, pero sí que se notó el día que volvimos a los entrenamientos. No estábamos igual, pero no hay excusas.

¿El cuerpo técnico estaba pendiente de vosotros esos días?

Sí. Nos mandaban un trabajo diario y estaban pendientes de nosotros todos los días por si teníamos algún síntoma, más allá de la prepación física.

¿Estaban dispuestos a jugar el partido aplazado contra el Tarazona?

La cosa no es esa. Había seis poistivos, pero el resto no sabíamos si podíamos estar infectados realmente e igual puedes contagiar a los rivales. Todos queríamos jugar, pero, pensándolo bien y con la cabeza fría, no era lógico disputar ese partido, aunque fuese peor para nosotros. Si nos toca, ojalá no, una situación parecida con un rival, nos gustaría que se aplazara también.

COMIENZO CON DERROTA

El domingo debutó con Osasuna Promesas, pero no fue el mejor.

Después de más de ocho meses sin competir teníamos muchas ganas de jugar y la ilusión de sumar los primeros tres puntos de la temporada, pero no se dio. La primera parte estuvimos mejor que la segunda, pero tras la expulsión, no estuvimos acertados. Todos nos fuimos bastante dolidos, pero hoy (ayer) la gente ya esta pensando en el partido contra el Haro, así que iremos a sumar los primeros puntos allí.

¿Cómo se vio?

Ha sido una pretemporada más larga de lo habitual y ya he cogido los conceptos que me pide Santi. Al final, si en el medio el equipo está bien pues el que juega ahí está mejor. La primera parte estuvimos más cómodos, más juntos y competimos mejor. En la segunda no nos salieron tan bien las cosas, aunque tuvimos más ocasiones hasta la expulsión.

¿Les sorprendió el Tudelano?

No sé si la palabra es sorprender. Sabíamos que ellos venían de ganar. Es uno de los equipos que más ha invertido del grupo e iba a ser un rival duro. Así como ellos nos pusieron las cosas difíciles, nosotros también lo hicimos en la primera parte y no estuvieron cómodos. El gol de antes del descanso cambió totalmente el partido.

¿Qué espera de esta etapa en Osasuna?

Soy jugador del Promesas y quiero sumar el mayor número de partidos posibles. Luego, todo lo que venga, pues mejor.

¿Tiene alguna pretensión especial?

Todos los jugadores de un filial quieren entrenar y jugar con el primer equipo, pero hay que tener la mente en el equipo que estás y hacerlo lo mejor posible para que pueda ser un año bonito.

¿Qué puede aportar?

Soy un jugador con mucho recorrido y muy físico. Creo que encajo con el juego de Osasuna, que es de ida y vuelta y con muchos centros. Además, puedo aportar intensidad y buena colocación.

Sus 1,88 metros de altura también son interesantes.

Sí, espero llevarme muchos duelos aéreos aprovechando mi envergadura.

¿Que vestuario se ha encontrado?

Cuando llegué, había bastantes juveniles y era distinto a lo de ahora. Los fichajes que faltaban por llegar y cuando bajaron los del primer equipo hizo que estuvieramos en otra dinámica. Estoy muy a gusto. Pensaba que iba a ser de los mayores, pero están Endika y Dani. El grupo es muy sano. Al final, somos jóvenes y es importante que haya buen rollo.

¿Qué tal con Santi Castillejo?

Muy bien. Además, he empezado jugando así que no tengo ninguna queja.

¿Qué objetivos se marcan?

La idea es estar lo más arriba posible, pero luego hay que demostrarlo en el campo. El domingo, la gente se fue fastidiada porque queríamos empezar ganando. Queremos estar arriba y al Tudelano, que es fuerte, queríamos ganarle.

¿Sienten presión por ser uno de los favoritos del grupo?

No. Yo no creo haya un favorito claro. El Tudelano también tiene un gran equipo como se vio el domingo. Han invertido mucho dinero. El Calahorra también. Hay cuatro o cinco equipos que se supone que tienen que pelear por estar entre los tres mejores, pero al final son solo 18 partidos y el que coja buena dinámica será el que quede más arriba.

DNI



Nombre. Xabi Cárdenas Añorga.



Fecha de nacimiento. Nació en Usurbil (Guipúzcoa) el 1 de enero de 1998.



Trayectoria. Empezó en la cantera de la Real Sociedad hasta alcanzar la Tercera División con el tercer equipo. En 2018, salió cedido al Calahorra para jugar 17 partidos en Segunda División B. La siguiente temporada, la 2019/20 se marchó al Real Unión de Irún, donde disputó un total de 24 encuentros hasta que se paralizó la competición por la pandemia del coronavirus. Llegó a anotar 4 goles. Este verano, quedó libre y se incorporó a Osasuna Promesas. Ha firmado un compromiso con la entidad rojilla para la presente temporada, con una opción unilateral del club navarro de prorrogar la vinculación hasta el 2023.



Estudios. Además de jugar a fútbol, el centrocampista vasco estudia la carrera de Magisterio a distancia.