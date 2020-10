Actualizada 21/10/2020 a las 19:33

El Club Atlético Osasuna pone a disposición de los socios interesados en presentar sus candidaturas para la elección de representantes a la Asamblea General el impreso necesario para formalizar la presentación de las mismas.

Las candidaturas se podrán presentar desde este miércoles, día 22 de octubre, y hasta el 12 de noviembre. Tal y como marcan los estatutos del club, para ello será imprescindible entregar el impreso de inscripción que se puede descargar en esta misma página web en las oficinas del club de lunes a jueves de 9.30 a 13.30 horas y de 16.30 a 19.30 horas, y el viernes de 9.30 a 13.30 horas.

También se admitirá la presentación de candidaturas a través del correo electrónico, pero siendo imprescindible adjuntar el impreso oficial debidamente cumplimentado y firmado. Solo se admitirán aquellas candidaturas que se dirigan correctamente a la dirección compromisarios@osasuna.es

Cualquier socio del club mayor de edad y con un año de antigüedad puede presentarse a las elecciones a socio compromisario. En cada millar los socios elegirán 33 representantes, que son quienes asistirán a la Asamblea General y tendrán un mandato de cuatro años hasta 2024. Más adelante el club comunicará el calendario electoral.

Artículo 20º. Definición y composición.

La Asamblea General es el órgano supremo del Club y está integrada por todos los socios con derecho a voto, cuando el número de los mismos no exceda de mil. Cuando el número de socios supere dicha cifra, la Asamblea General estará integrada por la Junta Directiva, por los cien socios más antiguos que manifiesten de forma expresa su voluntad de ser socios compromisarios, por los ex presidentes con más de un año de mandato que no hayan perdido la condición de socio y por los socios de número, elegidos de entre ellos por el sistema que posteriormente se indica. Todos ellos tendrán voz y voto. También formarán parte de la Asamblea General, con derecho a voto, los socios honorarios, el Defensor del Socio, y los miembros de la Comisión de Control Económico, incluido el representante de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

