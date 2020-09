LaLiga llama a Osasuna pendiente de los contagios en Navarra

Actualizada 29/09/2020 a las 06:00

LaLiga está muy atenta al número de contagios por covid-19 que se está produciendo en Navarra. Desde que comenzó la competición sigue instaurado un férreo protocolo de prevención que incluso prohíbe a los jugadores ducharse en las instalaciones de entrenamiento y en los estadios, a la vez que sigue verificando las pruebas PCR a las que se someten con frecuencia cada semana. La competición sigue su curso.

Osasuna continúa siendo el único club que no ha presentado positivos por ahora entre sus integrantes, salvo la excepción del que afectó a Jagoba Arrasate, y las normas anti-covid se desarrollan en cada jornada de trabajo en Tajonar con normalidad.

Sin embargo, LaLiga mira con especial atención el desarrollo de la pandemia en cada región donde milita cada uno de los clubes profesionales. Y al parecer ha puesto el foco en Navarra y en Madrid por la cantidad de positivos que se están detectando. Hay que aclarar, no obstante, que la situación entre las dos comunidades no es igual por la diferencia de capacidad hospitalaria, número de pruebas PCR que se hacen y densidad de población.

No obstante, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha fijado el criterio sanitario por el que se debería limitar la movilidad en una ciudad e incluso establecer para ella algún tipo de confinamiento: 500 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Y aquí entraría Pamplona.

De momento, LaLiga ha convocado a Osasuna a una reunión este martes. También a los siete clubes madrileños: Real Madrid, Atlético de Madrid, Getafe, Leganés, Alcorcón, Rayo Vallecano y Fuenlabrada. Quiere que mientras se pueda, nada detenga la competición, aunque en la Comunidad foral las autoridades descartan medidas de confinamiento generalizadas.

El protocolo de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol para la temporada 2020-21, según recoge la circular ‘4’ de la RFEF, señala que “cuando por circunstancias derivadas de la pandemia un club estuviera imposibilitado para disputar sus encuentros en su estadio, ya sea por imposibilidad de acceder al territorio donde se debía disputar el encuentro o por imposibilidad de utilizar la instalación previamente definida, deberá utilizar, previa autorización de la LNFP y de la RFEF, otro estadio de los que estén homologados al inicio de la temporada para la disputa de partidos de Primera o Segunda División”.

Osasuna ya ha presentado a Mendizorroza como estadio alternativo y de momento se aguarda con tranquilidad la situación. Este domingo, recibirá al Celta en El Sadar. Así será salvo que la situación dé un giro drástico. En este contexto nunca hay que descartarlo.

CLAVES

Los clubes de Primera han notificado en los últimos días cuál será su campo alternativo fuera de su comunidad si la pandemia obligara a no poder competir en sus estadios propios.



Lo más normal han sido los acuerdos entre clubes de comunidades distintas que se van a prestar sus estadios si los suyos tuvieran que ser clausurados de forma temporal.



En el caso de que coincidieran dos partidos en el mismo campo, LaLiga decidiría sobre el sitio del partido con un tercer campo en liza. Es una forma de asegurarse que no va a parar la competición.



Club Estadio B

Real Madrid Zorrilla

Valencia Carlos Belmonte

Osasuna Mendizorroza

Betis Ciutat de Valencia

Huesca Montilivi

R. Sociedad Metropolitano

Valladolid Bernabéu/Di Stéfano

Villarreal Cornellá

Celta Zorrilla

Eibar Anduva

Atlético Reale Arena

Barcelona Visit Mallorca Estadi

Elche Cartagonova

Getafe La Romareda

Sevilla San Mamés

Alavés El Sadar

Levante B. Villamarín

Athletic El Sardinero

Cádiz C. Belmonte

Granada Butarque