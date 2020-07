Actualizada 22/07/2020 a las 06:00

El desarrollo de la pandemia de coronavirus marcará los actos que tiene previsto realizar Osasuna para celebrar su Centenario. Los rebrotes que se están produciendo con fuerza cada día a lo largo y ancho del país pueden alterar una hoja de ruta donde el socio tiene un protagonismo total en los actos.

“Tenía la ilusión de que el próximo 24 de octubre pudiera haber un partido con público en El Sadar, pero a día de hoy son todo especulaciones. Iremos planteando los eventos en función de lo que vaya ocurriendo en la actualidad sanitaria del país. Tenemos un año, hasta el 24 de octubre de 2021, para poder celebrarlo como se merece. Hacer algo sin ellos, los socios, no merece la pena. Por eso no nos marcamos un plan B. Si los socios no están, no hay nada que hacer. Por tanto, habrá actos que no se podrán celebrar mientras no pueda acudir gente”, explicó el presidente Luis Sabalza.

SUSPENSIÓN DE EVENTOS

Durante este verano, Osasuna tenía previsto celebrar un concierto, que ha sido trasladado al mismo periodo del próximo año, en 2021. Uno de los actos principales iba a ser la disputa de un partido ante un equipo de gran relevancia internacional. No se ha suspendido de forma oficial, pero la reestructuración del calendario liguero de la temporada 2020-2021 ha dificultado unas gestiones que ya estaban avanzadas, según apuntas fuentes del club.

Sin duda, el impacto de la crisis sanitaria sobre la programación del Centenario de Osasuna es importante y algunos proyectos se han paralizado. Todo quedará a expensas del covid-19.