El Chimy Ávila, protagonista en el programa Informe Robinson

Actualizada 20/02/2020 a las 12:34

El Chimy Ávila será protagonista del programa Informe Robinson de Movistar + el próximo jueves 27 de febrero. En el primer avance, el delantero de Osasuna se remonta a su infancia, donde tuvo una vida llena de obstáculos en su barrio natal.

Precisamente aparecen imágenes de Empalme Graneros con la voz del Chimy Ávila de fondo, quien ahora se recupera de una grave lesión de rodilla.

"En mi vida he cometido errores, he hecho el mal. Le pedí a Dios de rodillas que me perdonara y yo siento que me perdonó", relata el Chimy en el vídeo de presentación. El documental podrá verse a las 22 horas en el canal Vamos.



Todo empezó en Rosario, en el humilde barrio de Empalme Graneros.



