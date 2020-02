Caso Osasuna

Actualizada 18/02/2020 a las 18:18

Un perito de la Hacienda Foral ha confirmado que el exdirector de la Fundación Osasuna Diego Maquirriain tuvo en 2014 un incremento patrimonial “con cierto exceso con referencia a los ingresos declarados”, una situación, que, ha indicado, se dio también en los años 2009, 2010 y 2011.



El perito ha declarado en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.



En el año 2014, ha indicado, Maquirriain incrementó su patrimonio en 54.000 euros, una cantidad muy cercana a los 57.000 euros declarados a Hacienda en este año, “algo que no parece lógico”, ha comentado el perito, teniendo en cuenta los gastos propios de alimentación o facturas necesarios para tener un cierto nivel de vida.



Este incremento patrimonial, ha concretado, se materializa principalmente en un aumento de imposiciones y amortización de préstamos.



También ha hecho referencia al cobro de diversos cheques en los años 2013 y 2014 con una cuantía total de unos 30.000 euros, la mayoría por conceptos de patrocinio deportivo, que Maquirriain cobró en efectivo en vez de hacer un abono en cuenta y que posteriormente figuraban en las cuentas de la fundación.



Respecto a sus salidas de dinero, ha comentado que en el 2014 tan solo hizo una retirada de su cuenta bancaria de 7.000 euros “aparentemente porque disponía de efectivo”, aunque su mujer sí realizó más reintegros, por lo que no ha considerado anómalo este punto.



En el informe elaborado por el perito se hace mención también al cobro de cheques sin abono en cuenta por parte del exdirectivo de Osasuna Juan Pascual, del que no ha observado entradas relevantes en efectivo.



Sí ha hecho mención a la disposición por parte de Pascual de 6.000 euros el 31 de julio del 2013 de la Fundación Osasuna y de 400.000 euros el 16 de mayo del 2014 de Osasuna, siendo estos últimos los que presuntamente llevó Maquirriain a Sevilla para primar a los jugadores del Betis.



Respecto al expresidente del club Miguel Archanco ha destacado que en el año 2014 “baja considerablemente el uso de la tarjeta”, pasando a ser de una tercera parte de lo que se registró en 2013, y el de los reintegros, que bajaron a la mitad.



En cuanto a su patrimonio, ha comentado que a partir del 2012 empieza a mermar, realizándose en 2014 la donación de varios inmuebles que hacen que se reduzca en gran medida.



Del exgerente Ángel Vizcay ha referido que no había un incremento patrimonial extraño y que las salidas de dinero de sus cuentas fueron constantes, si bien ha matizado que hay un importante incremento patrimonial de un cuñado de 38.500 euros el 2013 y 28.500 euros en 2014.



Este incremento basado en valores inmobiliarios "no casa con sus ingresos declarados”, ha apuntado el perito haciendo referencia a que este contó con unos ingresos de 21.000 en 2013 y 13.000 en 2014.



Txuma Peralta, exdirectivo del Osasuna, es según el perito quien “mayores importes tiene de ingreso en efectivo”, con una suma de aproximadamente 55.000 euros en 2013 y 39.300 en 2014, ingresados en pequeñas pero frecuentes aportaciones.



La justificación de estas cuantías, ha indicado, serían las dietas que Peralta asegura haber recibido por parte del club, que desde junio del 2012 a junio del 2014 ascenderían a 65.000 euros según la declaración del exdirectivo, y las ganancias en apuestas, en las que invertía grandes cantidades.



Asimismo, el perito se ha referido a la existencia de una transferencia para la devolución de un préstamo de 60.000 euros a Osasuna que este habría entregado previamente al club en efectivo.



Respecto al exdirectivo Sancho Bandrés ha considerado que no había nada extraño en el uso de tarjetas y dinero en efectivo, ya que aunque este último se duplicó en el año 2014, el incremento se debe a un único cargo.

