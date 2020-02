Actualizada 09/02/2020 a las 18:45

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, felicitó a su equipo por una victoria "trabajada" este domingo en El Sadar y con una gran reacción al gol local para terminar con un 1-4 y dejar atrás la eliminación copera, aún sin Hazard pero descontando los días para seguramente verle en el próximo partido.



"Hoy había que sumar después de la derrota que hemos tenido, en un campo muy complicado donde no es fácil ganar, empezamos con dificultades pero a los cinco minutos empatamos y desde este gol empezamos a jugar mejor", dijo en rueda de prensa.



El técnico galo recordó la importancia del partido viniendo de la derrota ante la Real Sociedad en cuartos de final de la Copa del Rey, sabiendo además de la dificultad del cuadro 'rojillo'. "Es un partido muy trabajado por todo el equipo y merecemos esta victoria contra un rival que nos lo ha puesto muy complicado", añadió.



Isco fue de lo mejor del Madrid en esta jornada 23 de LaLiga Santander. "No sé si la mejor versión, porque Isco es un jugador muy bueno, tener a Isco entre líneas es verdad que es importante para nuestra posesión también y ha hecho un buen partido como los demás y me alegro por su gol. Tiene que meter más", afirmó.



"Hemos salido con intensidad pero ellos también muy fuerte como se sabía, metieron un gol a balón parado que puede pasar y ya está pero nosotros hemos seguido con lo que sabemos hacer. Creer jugando y después del gol ha sido un partido diferente", añadió.



Además, Zidane se refirió a los planes con Hazard, ya que el belga lleva ya varios días con el grupo pero sin entrar en las convocatorias dos meses después. "No era el momento hoy otra vez; le vamos a ver la semana que viene, espero", apuntó.

