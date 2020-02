Guillermo Pérez: "Vizcay dijo que el dinero de Osés era para hacer partidos"

Actualizada 04/02/2020 a las 17:11

El exjefe de prensa de Osasuna, Guillermo Pérez, ha asegurado que el exgerente Ángel Vizcay le dijo que el dinero prestado por José Antonio Osés era “para hacer partidos”.



Pérez ha declarado este martes como testigo en el juicio contra seis exdirectivos de Osasuna, tres exjugadores del Betis y dos agentes inmobiliarios acusados de delitos de apropiación indebida, societarios, falsedad en documento mercantil, falsificación de las cuentas anuales y corrupción deportiva por el supuesto amaño de partidos.



Según ha recordado, durante una comida el exgerente de Osasuna Ángel Vizcay comentó que el dinero de un préstamo del empresario José Antonio Osés al club era “para hacer partidos”, aunque no ha sabido precisar a qué se refería.



Pérez también se ha ratificado en que el excontable del Club Atlético Osasuna, Tomás López, le contó que el exdirectivo Txuma Peralta le pidió que le acompañase en coche a Zaragoza “para hacer, entiendo, una entrega de dinero”, indicando al respecto que le suena un comentario sobre que se reunió con algún representante del Getafe.



Según ha recordado, López les comentó que antes de ir a Zaragoza fueron a casa de Peralta y que “le dio la sensación de que había subido con un bolso y al bajar el bolso no era el mismo”, así como que “sospechaba” que en su interior había dinero que “suponía que era para pagar al Getafe”.



En referencia a esto, también ha comentado que Vizcay “tenía la percepción de que el dinero no había llegado a Getafe” porque se lo había dicho “un gerente con el que tenía confianza”.



Pérez también ha relatado cómo en el hotel de concentración de Barcelona antes del penúltimo partido de la temporada 2013-2014 entre Espanyol y Osasuna observó por la noche cómo llegó un coche en el viajaban el exdirector deportivo de Osasuna, Petar Vasiljevic y Peralta en el que se montó el jugador osasunista Damiá Abellá.



A la mañana siguiente a este movimiento, ha señalado, en el desayuno oyó rumores de amaños y a alguien comentar que “cabía la posibilidad de que ese partido podía acabar en empate”, si bien ha precisado que un amaño no tiene por qué conllevar que haya dinero en la negociación.



Respecto a las dietas, ha indicado que el gerente le manifestó que se estaban cobrando, aunque desconoce los conceptos, algo que, ha apuntado, no estaba aprobado por la asamblea y lo prohibían los estatutos.

Etiquetas Caso Osasuna

Selección DN+