Otegui llega al Numancia, cedido por Osasuna, para "crecer como futbolista"

El centrocampista Antonio Otegui, cedido por el Atlético Osasuna al Numancia, ha reconocido este martes en su presentación que llega al equipo soriano con la intención de "crecer como futbolista".



El Numancia y el Osasuna han llegado a un acuerdo para la cesión de Otegui al club soriano hasta el próximo 30 de junio de 2020, aunque según ha explicado el director deportivo numantino, César Palacios, el equipo navarro se reserva la posibilidad de recuperar hasta enero de 2020 al futbolista.



"A mí me motiva la idea de venir al Numancia. Me parece un buen equipo para crecer", ha resaltado.



El centrocampista ha señalado que estaba "muy contento" en el Osasuna, donde a su juicio estaba "dando el nivel necesario".



Otegui se ha definido como un jugador que pide el balón y que le gusta tenerlo, además de no ahorrar en el esfuerzo para ayudar a sus compañeros.



Palacios ha señalado que ha seguido la trayectoria del futbolista desde las categorías inferiores del Osasuna y ha resaltado que el año pasado, con su cesión al Melilla, de Segunda B, dio un salto y "todos confiamos que este año dé un paso más para ser un jugador importante en el futuro en el Osasuna".



Antonio Otegui Khalifi (7 de marzo de 1998) nació en Mendavia (Navarra) mide 1,71 metros y pesa 63 kilogramos y juega de centrocampista.



Formado en el Izarra y en el fútbol formativo de Tajonar, ha sido internacional sub-20 con España.



La temporada pasada 18-19, el jugador estuvo cedido en la U.D. Melilla, con el actual entrenador numantino, Luis Carrión, como técnico.



