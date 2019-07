Actualizada 18/07/2019 a las 08:11

Después de la grave lesión que sufrió en su rodilla izquierda, el rojillo Kike Barja se dirigió el miércoles a los aficionados rojillos a través de su cuenta de Instragram, en la que relata cuál es su situación con la imagen que acompaña a esta información.



“Uno con 22 años cree que lo sabe todo, pero te das cuenta que no tienes absolutamente ni idea de nada. Uno siempre piensa que hay cosas que es imposible que le pasen, pero te pasan. Eso pasa porque nadie nos prepara para los peores obstáculos.



Molaría decir miles de cosas positivas y palabras vacías , pero la realidad es que hoy no puedo estar más triste, más jodido. ¿Como no lo voy a estar? He llorado mucho y muy a gusto... aunque espero que lo suficiente??.



Es un contratiempo brutal, o no. Quiero aprender, trabajar, recuperarme, sufrir, disfrutar, llorar y sobre todo volver a sonreír, con lo que me gusta ??. Sobre todo quiero que me sirva, no para volver mejor, que también, sino para madurar, valorar, entender, sentir que es un reto, una oportunidad para ser mejor. Voy a intentar disfrutar de este camino que empieza YA, aunque intuyo que habrá momentos duros y otros que me llenen de ilusión.



Hoy también he sentido un cariño por parte de la gente que me importa que también me hace llorar, pero de emoción.



Tengo que agradecer a todo el mundo los tantísimos mensajes y palabras de apoyo. Tengo que agradecer a mis compañeros que me están haciendo sentir el niño mimado, a mis grandes amigos y sobre todo a mi familia. Intento ser buena persona y humilde, algo que, hoy después de todo ese cariño, he sentido que me acerco, con mis defectos y contradicciones claro ??.



Para acabar, tengo claro que no puedo ni podré reprocharme nada porque considero que soy trabajador y perseverante. Y también que, por mucha tristeza que sienta ahora, me voy a dejar la vida y el alma por lo que más quiero ⚽️, y por la gente que me está empujando. ¡Solo entiendo vivir así!”



¡NOS VOLVEREMOS A VER... CUANDO SALGAMOS DEL TÚNEL!







