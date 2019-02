Actualizada 20/02/2019 a las 11:33

Iván Martínez y Jorge Herrando han sido incluidos en la lista de los mejores 132 canteranos españoles. En el primer corte realizado por el comité técnico de Fútbol Draft, en el que se encuentran, entre otros, los seleccionadores sub 21, sub 19, sub 17 y sub 16, se eligen a los 12 mejores jugadores sub 21 de cada posición. En esta edición, el año de nacimiento de los jugadores oscila desde 1998 hasta 2003.

En el caso de Iván Martínez, es uno de los cinco futbolistas más jóvenes seleccionados. En el listado de 132, hay solo dos jugadores nacidos en 2003 y otros tres en 2002, entre los que se encuentra el portero que está inmerso en la disciplina del primer equipo, que compite con Osasuna Promesas y que es un fijo en las convocatorias de la selección española sub 16. Por su parte, Jorge Herrando ha sido incluido entre los doce defensas centrales más prometedores del fútbol español. Su irrupción en Osasuna Promesas y su presencia en las convocatorias de la selección española sub 17 han hecho que el zaguero navarro sea considerado por el Comité Técnico como uno de los jugadores a destacar. Herrando realizó la pretemporada con el primer equipo y a lo largo de la temporada está completando entrenamientos con los rojillos, mientras que compite con Osasuna Promesas.

En el próximo corte, la selección pasará a ser de 77 jugadores y la tercera dejará a cinco jugadores por posición. Tras ello, las siguientes cribas realizadas por el comité técnico serán las que conformen los Onces de Oro, Plata y Bronce, donde estarán presentes los futbolistas sub 21 españoles más destacados. Una distinción que han recibido jugadores de la talla de Gerard Piqué, Sergio Ramos, Sergio Busquets o Koke, entre otros.

Etiquetas Osasuna

Selección DN+